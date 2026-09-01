Γιώργος Κωνσταντίνου για Μάρω Κοντού: Το βράδυ πριν πεθάνει την είδα στο όνειρό μου, ξύπνησα και έβλεπα τα συλλυπητήρια

Τη μεταφυσική εμπειρία που έζησε το βράδυ πριν η Μάρω Κοντού φύγει από τη ζωή περιέγραψε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, εξηγώντας πως την είδε στο όνειρό του.

Ο ηθοποιός την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο στις 3» και μιλώντας για την απώλεια της ηθοποιού με την οποία συνεργάστηκε στην ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και έμειναν στην ιστορία, εξομολογήθηκε πως δεν περίμενε ότι θα την έχανε τόσο ξαφνικά, καθώς είχαν συχνή επικοινωνία και τίποτα δεν προμήνυε τι θα συνέβαινε:

«Ήμασταν κάτι περίεργο με τη Μάρω. Δηλαδή επικοινωνούσαμε συνέχεια. Την έπαιρνα τηλέφωνο, με έπαιρνε τηλέφωνο. Δηλαδή μου την έσκασε ουσιαστικά. Εγώ δεν το περίμενα. Ειλικρινά, δεν το περίμενα. Δεν είχα μάθει τίποτα. Δεν ήξερα αν έχει κάτι. Δεν το μοιράστηκε με κανέναν. Μα δεν το ήξερα. Δυο μήνες πριν, εκτός του ότι τηλεφωνιόμασταν κατά καιρούς, συναντηθήκαμε κιόλας σε ένα εστιατόριο και κάθισα και πήγα και άφησα το τραπέζι το δικό μου και κάθισα δίπλα της. Δηλαδή, γιατί ήταν τόσο ζωντανή από τα τηλέφωνα, τόσο, πώς το λένε, δεν είχε κάτι που να έλεγα ότι κάτι της συμβαίνει. Και μου ήρθε ταμπλάς», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου ανέφερε πως μονάχα το βράδυ πριν η Μάρω Κοντού αφήσει την τελευταία της πνοή είδε ένα περίεργο όνειρο: «Και να σας πω ένα μεταφυσικό, αν επιτρέπεται. Το βράδυ κοιμόμουν και βλέπω ότι εγώ και η Μάρω -μαζί ήταν και ένας ηθοποιός, δεν μπορώ να τον διακρίνω τώρα ποιος ήταν ακριβώς- πηγαίναμε να κάνουμε ένα γύρισμα, κάτι. Και όπως πηγαίνουμε και μιλάγαμε με τη Μάρω, ξαφνικά τη χάνω και λέω “Πού είναι η Μάρω;”. Λέει “Θα έρθει αργότερα”. “Μα τι αργότερα”, λέω, “τώρα θα γίνει”. Και αρχίζω και φωνάζω “Μάρω” και μου λέει τότε η Μάρω, ακούει τη φωνή μου, μου λέει “Καλά, θα το κάνουμε άλλη φορά αυτό”. Ξυπνάω το πρωί και ανοίγω το τηλέφωνο και βλέπω “συλλυπητήρια”. Πώς σου φαίνεται αυτό; Ήταν η μέρα που είχε πεθάνει και το όνειρο ήταν το προηγούμενο βράδυ. Είναι απίστευτο», αποκάλυψε.

Ο ηθοποιός δήλωσε πως κάθε φορά που χάνει έναν συνάδελφό του ξαφνιάζεται: «Όσο κι αν σας φανεί παράξενο, με ξαφνιάζει όταν φεύγουν από τη ζωή οι συνάδελφοι μου. Με ξαφνιάζει γιατί, ξέρετε, όλους αυτούς, επειδή τους έζησα από κοντά, τους έχω ζωντανούς μέσα μου. Και όταν τους βλέπω και ξέρω ότι έχουν φύγει, εκείνη την ώρα ξαφνιάζομαι. Λέω “κοίτα” και βλέπω πάρα πολλούς. Βλέπω μια ταινία και δεν υπάρχει κανένας. Και αυτό το πράγμα με ξαφνιάζει και λέω “γιατί να φεύγει ο άνθρωπος;”. Κάτι αφελέστατο. Κι όμως. Μου δημιουργεί κάτι», είπε.

Όπως εξήγησε, με τους συναδέλφους του δημιουργεί φιλίες, γι’ αυτό και όταν χάνονται δεν μπορεί να το συνειδητοποιήσει: «Με την Μάρω Κοντού είχαμε πολύ μεγάλη σχέση. Ξεκινήσαμε μαζί, από την Οδό Ονείρων από το 1960. Όταν αυτή είχε αρχίσει να γίνει πρωταγωνίστρια, ενώ εγώ ήμουν τίποτα. Και από τότε είχαμε μια φιλία. Ξέρετε, έχουμε φίλους όλοι, αλλά η φιλία των ηθοποιών μεταξύ τους είναι πολύ πιο δυνατή όταν βρίσκονται σε μια σεζόν. Εγώ με τους συνεργάτες που έχω, που έχω περάσει όλα αυτά τα χρόνια, μέσα τουλάχιστον στο διάστημα που ζούμε τις παραστάσεις, έχουμε γίνει πάρα πολύ καλοί φίλοι. Είμαστε αληθινοί, ειλικρινείς, αγαπησιάρηδες».

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