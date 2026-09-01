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Ματθίλδη Μαγγίρα: Αν μπορούσα να αλλάξω κάτι στην τηλεόραση θα έδειχνα όλους τους άσχετους

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THESTIVAL TEAM

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Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Ματθίλδη Μαγγίρα και αναφέρθηκε τόσο στο επάγγελμα της ηθοποιού όσο και στα κακώς κείμενα στον χώρο της τηλεόρασης και της τέχνης.

Η γνωστή ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο K-ZONE Vidcast και μίλησε για όλα στον Κυριάκο Ανδρόνη. Μάλιστα, όταν η Ματθίλδη Μαγγίρα κλήθηκε να μιλήσει για την τηλεόραση, είπε ότι αν μπορούσε να αλλάξει κάτι, θα έδειχνε τους άσχετους.

«Θα διώξω όλους τους άσχετους από την τηλεόραση γιατί οι πιο πολλοί είναι άσχετοι», απάντησε στην ερώτηση αν της έδιναν για μία ημέρα τη δύναμη να αλλάξει κάτι στην ελληνική τηλεόραση, ενώ πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει σεβασμός κανένας. Όταν δεις τα καμαρίνια θα καταλάβεις τι λέω».

Για τη δουλειά της δήλωσε: «Για να την κάνεις πρέπει να την αγαπάς, να την έχεις μεράκι και να μπορέσεις να έχεις μεγάλη καρδιά να τη συγχωρείς».

«Η γυναίκα είναι ένα ιερό ον», ανέφερε η Ματθίλδη Μαγγίρα σε άλλο σημείο της συνέντευξής της.

Μάλιστα, μιλώντας για τον ρόλο της μητέρας, υπογράμμισε: «Εμείς τους δημιουργούμε ως μάνες».

«Αν δεν μάθουμε να σεβαστούμε, να σεβόμαστε εμάς, τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε, δεν ξέρουμε ούτε τους άλλους να αγαπάμε, ούτε να τους σεβόμαστε», υπογράμμισε στη συνέχεια.

«Πολλές φορές ψάχνουμε την ευτυχία σε λάθος μέρη και σε λάθος καταστάσεις», σημείωσε ακόμα η Ματθίλδη Μαγγίρα.

«Δεν είμαστε στην Αμερική για να κλείσουμε μια δουλειά και να πάρουμε τα εκατομμύρια και να είναι όλα καλά», είπε ακόμα η Ματθίλδη Μαγγίρα, μιλώντας για το επάγγελμά της.

Ματθίλδη Μαγγίρα

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