Μαρινάκης για Σαμαρά: Θλίβομαι για την ανάρτησή του, τα φύλα είναι δύο και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό με κυβέρνηση Μητσοτάκη

Στις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το ζήτημα που προέκυψε με την εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Mega, τονίζοντας ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν υπάρχει μέτωπο απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό.



Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε τη θλίψη του για όσα ειπώθηκαν, υπενθυμίζοντας παράλληλα τη δική του παρουσία στη Νέα Δημοκρατία και στη Νεολαία του κόμματος την περίοδο της προεδρίας του Αντώνη Σαμαρά.



«Θλίβομαι και δεν το λέω ούτε για να επιτεθώ, ούτε για να ειρωνευτώ. Το λέω γιατί και εγώ και πολλοί άλλοι που έχουμε περάσει και παραμένουμε στη ΝΔ, έχω υπάρξει ενεργό μέλος της Νεολαίας επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά», είπε.

«Μιλάμε για μία ανάρτηση στη συνέχεια εντός δημοσιεύματος που λέει ότι μία εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ ανοίγει την πόρτα για το τρίτο, τέταρτο και πέμπτο φύλο», ανέφερε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «τα φύλα είναι δύο, δεν πρόκειται ποτέ, ειδικά με αυτή την κυβέρνηση, να αλλάξει».

«Μιλάμε για μία αστοχία μίας εταιρείας η οποία εφάρμοσε έναν κανόνα ISO και αποκαταστάθηκε με εντολή του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη», είπε στη συνέχεια και τόνισε ότι «δεν έχει καμία σχέση με woke ατζέντα αυτή η εταιρεία, ούτε ο σκοπός.

«Όλα όσα περιγράφονται στην ανάρτηση και στο δημοσίευμα δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένας φερετζές πολιτικός, γιατί δεν υπάρχει πραγματική πολιτική απάντηση σε αυτό που κάποιοι ονομάζουν δεξιά ατζέντα», είπε επίσης.

«Από τη δική μας πλευρά δεν υπάρχει μέτωπο κατά του Αντώνη Σαμαρά. Πρώτον γιατί Αντώνης Σαμαράς ήταν μία επιλογή πλειοψηφική για την προεδρία της ΝΔ, ήταν πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός της χώρας. Δεν αναιρούμε όσα πιστεύουμε για την πρωθυπουργία του σε δύσκολα χρόνια. Δυστυχώς, όμως πολλά που λένε συνεργάτες του ή ο ίδιος, πολλές φορές αναιρούν τη δική του προσφορά», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία» οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι ένα μικρό μέρος των μέτρων θα εφαρμοστεί στο τέλος του έτους, ενώ η συντριπτική πλειονότητά τους θα αφορά το 2027.

«Ένα μικρό μέρος των μέτρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα είναι στο τέλος του χρόνου, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των μέτρων θα αφορούν το 2027. Υπάρχουν και πολλά μέτρα που ανακοινώθηκαν πέρυσι, αλλά θα τα δούν συμπολίτες μας, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες το 2027. Αυτό που θα περιγράψει ο πρωθυπουργός θα είναι κάτι παραπάνω από ένα άθροισμα μέτρων για την επόμενη χρονιά. Θα είναι ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία», είπε.