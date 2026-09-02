Κομοτηνή: Συνελήφθη 68χρονος, ο οποίος κατέχει τον τίτλο τιμής “Vor V Zakone” – Είχε κρυμμένο πιστόλι, χειροβομβίδα και δεκάδες φυσίγγια

Στη σύλληψη ενός 68χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, προχώρησαν χθες το πρωί, στην Κομοτηνή, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή των Επιχειρησιακών Ομάδων του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του 68χρονου, όπου κατελήφθη να κατέχει οπλισμό.

Πιο αναλυτικά, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα και κατασχέθηκαν:

πιστόλι, με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια,

χειροβομβίδα, χωρίς τον πυροκροτητή,

πυροκροτητής της χειροβομβίδας,

εφεδρικός γεμιστήρας πιστολιού, με ένα φυσίγγιο,

66 φυσίγγια και 2 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου,

μεταλλικό ξιφίδιο με τη θήκη του και

2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τον τίτλο τιμής «Vor V Zakone» ή «Thief in Law», ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος.

Ο συλληφθείς, ο οποίος στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.