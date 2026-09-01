Νετανιάχου: Ο στρατός του Ισραήλ συνέλαβε σε “τολμηρή επιχείρηση” τον επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς

Τη σύλληψη του επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Γάζα, επιβεβαίωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σε δήλωσή του, ο κ. Νετανιάχου συνεχάρη την υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ (Σιν Μπετ) και τις IDF για την, όπως την χαρακτήρισε, «τολμηρή επιχείρηση» που οδήγησε στη σύλληψη του αξιωματούχου κοντά στην κατοικία του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο συλληφθείς περιγράφεται ως «ηγετικό στέλεχος της Χαμάς». Επιπλέον, του αποδίδεται η ευθύνη για τη διαχείριση της απόκρυψης και των μετακινήσεων των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπογράμμισε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει τις ενέργειες εναντίον όλων των ηγετικών στελεχών της Χαμάς και οποιουδήποτε συμμετείχε στα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2023.