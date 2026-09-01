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Δένδιας: Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Την υπογραφή της συμφωνίας της «Ασπίδας του Αχιλλέα» μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ ως την πρώτη, αλλά και πρότυπη υποδομή αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στο Γουίκλοου του Δουβλίνου.

«Η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών» επισήμανε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας ακόμη πως “μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone, αντιβαλλιστικό Θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές”.

Αναλυτικά, η δήλωση:

«Σήμερα, στο πλαίσιο του Άτυπου Συμβουλίου της Ε.Ε. θα συζητήσουμε εκτός από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, τις προκλήσεις που συνιστά για την ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια μια διάσταση του Διαστήματος, ο Κυβερνοχώρος, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα drones.

Η Ελλάδα έχει να προσφέρει σε αυτόν τον διάλογο. Η «Ατζέντα 2030» και η «Ασπίδα του Αχιλλέα» είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων αυτών των απειλών.

Και επίσης, θα ήθελα να πω ότι μετά τη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό, anti-drone, αντιβαλλιστικό Θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές.

Έχω επίσης, την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών».

Νίκος Δένδιας

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