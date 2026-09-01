Ράνια Τζίμα για Κυψέλη: “Εικόνα ντροπής για μια σύγχρονη δυτική κοινωνία – Τα παιδιά αυτά θα μπορούσαν να είχα σωθεί”

Με αφορμή την υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ, με ένα δολοφονημένο βρέφος να εντοπίζεται σε κατάψυξη και τρία ανήλικα παιδιά να βρίσκονται ουσιαστικά «στα αζήτητα», η Ράνια Τζίμα προχώρησε σε ένα αιχμηρό σχόλιο την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 μέσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στάθηκε στις ενδείξεις που φέρεται να είχαν στη διάθεσή τους οι αρμόδιες Αρχές ήδη από το 2020 και έθεσε ζήτημα πιθανών ευθυνών.

«Η εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες είναι μια εικόνα ντροπής για μια σύγχρονη δυτική κοινωνία, καθώς με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, βραχίονες του κράτους έχουν πάρει εικόνα, αίσθηση ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά με τα παιδιά από το 2020. Δηλαδή τέσσερα χρόνια πριν, όταν τα παιδιά ήταν τριών, έξι και εννέα ετών, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί», ανέφερε η Ράνια Τζίμα.

Όταν η Κατερίνα Νώντα έκανε λόγο για «απόλυτο αλαλούμ», σημειώνοντας ότι «το κράτος πρόνοιας ουσιαστικά άφησε αυτά τα παιδιά στα αζήτητα», η Ράνια Τζίμα παρενέβη εκ νέου.

«Και δεν είναι μόνο το κράτος πρόνοιας, Κατερίνα, γιατί θα πρέπει να δούμε και τις πιθανές ευθύνες της Εισαγγελίας Ανηλίκων. Θα πρέπει να δούμε και τις πιθανές ευθύνες της αστυνομίας για μέτρα προστασίας των παιδιών που δεν ελήφθησαν. Δεν είναι μόνο ό,τι έχει να κάνει, δηλαδή, με τις προνοιακές δομές», τόνισε η δημοσιογράφος.