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ΠΑΟΚ: Ο Τζόναθαν Γκόμεζ ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσναμπρικ

Intime
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Στη Γερμανία και την Όσναμπρικ θα συνεχίσει την καριέρα του για τη σεζόν 2026-27 ο Τζόναθαν Γκόμεζ, με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει επίσημα την παραχώρησή του με τη μορφή δανεισμού.

Πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Αμερικανός αριστερός μπακ ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028 και στη συνέχεια παραχωρήθηκε στην Όσναμπρικ μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Με αυτή την κίνηση ο ΠΑΟΚ διατηρεί τα δικαιώματα του 23χρονου ακραίου αμυντικού, δίνοντάς του παράλληλα τη δυνατότητα να πάρει χρόνο συμμετοχής στη Γερμανία.

Η ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την παραχώρηση του Τζόναθαν Γκόμεζ με τη μορφή δανεισμού στη VfL Osnabrück.

Ο Αμερικανός ακραίος αμυντικός ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Δικέφαλο έως τις 30 Ιουνίου 2028 και θα αγωνιστεί με τη γερμανική ομάδα μέχρι το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Καλή επιτυχία, Τζόναθαν!».

ΠΑΟΚ

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