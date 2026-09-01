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Σαμαράς κατά κυβέρνησης για το φύλο στον ΕΟΠΥΥ: “Το μόνο ακαθόριστο είναι η μετάλλαξη της ΝΔ”

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Με μια νέα ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στηλιτεύει την επιλογή που παρέχει στους ασφαλισμένους ο ΕΟΠΥΥ να δηλώνουν ως στο φύλο, προκειμένου να προμηθευτούν φάρμακα υψηλού κόστους, εκτός από «Άρρεν» και «Θήλυ» και «Άλλο» ή «Ακαθόριστο».

Γράφει στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς: «”Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο”! Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

Και συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός: «Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».

Αντώνης Σαμαράς ΕΟΠΥΥ

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