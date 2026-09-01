Σαμαράς κατά κυβέρνησης για το φύλο στον ΕΟΠΥΥ: “Το μόνο ακαθόριστο είναι η μετάλλαξη της ΝΔ”

Με μια νέα ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στηλιτεύει την επιλογή που παρέχει στους ασφαλισμένους ο ΕΟΠΥΥ να δηλώνουν ως στο φύλο, προκειμένου να προμηθευτούν φάρμακα υψηλού κόστους, εκτός από «Άρρεν» και «Θήλυ» και «Άλλο» ή «Ακαθόριστο».

Γράφει στην ανάρτησή του ο Αντώνης Σαμαράς: «”Άρρεν”, “Θήλυ”, “Άλλο”, “Ακαθόριστο”! Αυτές οι επιλογές εμφανίζονται στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ, όπου ο κάθε ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το φύλο του για να πάρει τα φάρμακα υψηλού κόστους! Είναι η ίδια woke ατζέντα που έχει ήδη περάσει στην κρατική διοίκηση και τώρα γράφεται και στα σχολικά βιβλία. Πρόκειται για συνειδητή κυβερνητική επιλογή».

Και συνεχίζει ο πρώην πρωθυπουργός: «Πέραν της γελοιότητας ως προς τα φάρμακα, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Ελλάδα σβήνει δημογραφικά και ότι η οικογένεια χρειάζεται στήριξη, όχι επαναπροσδιορισμό. Το μόνο «Ακαθόριστο» εδώ είναι το μέγεθος της μετάλλαξης της ιδεολογίας του κυβερνώντος κόμματος. Αντιθέτως, ένα είναι σίγουρο: αυτή η πολιτική δεν έχει σχέση όχι μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού. Με τις αρχές, τις αξίες και την αξιοπρέπειά του».