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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΕΑΥΘ για το αιματηρό επεισόδιο στον Δενδροπόταμο: “Οι Αστυνομικοί αποτελούν τους πρώτους ανταποκριτές σε όλα τα σοβαρά περιστατικά”

Intime
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Τις ευχαριστίες του στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ που ανταποκρίθηκαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στο αιματηρό περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, στέλνει με ανάρτησή του πρόεδρος της ΕΑΥΘ, κ. Θοδωρής Τσαϊρίδης.

Όπως αναφέρει ο ίδιος, “οι Αστυνομικοί αποτελούν τους πρώτους ανταποκριτές σε όλα τα σοβαρά περιστατικά και η άρτια εκπαίδευση τους στην παροχή πρώτων βοηθειών σε τραύματα μάχης συμβάλει τα μέγιστα ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής”.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

“Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης συγχαίρει τους συναδέλφους της ομάδα ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης οι οποίοι ενήργησαν άμεσα και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε άτομο το οποίο δέχθηκε πυροβολισμό στο πόδι.

Οι συνάδελφοι τοποθέτησαν τουρκικέ άμεσα καθώς και πιεστικό επίδεσμο μέχρι να προσέλθει το ΕΚΑΒ και να παραλάβει τον τραυματία.

Οι Αστυνομικοί αποτελούν τους πρώτους ανταποκριτές σε όλα τα σοβαρά περιστατικά και η άρτια εκπαίδευση τους στην παροχή πρώτων βοηθειών σε τραύματα μάχης συμβάλει τα μέγιστα ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος απώλειας ανθρώπινης ζωής.

Η επιβράβευση τους από την Ηγεσία θα πρέπει να είναι αντίστοιχη της προσφοράς τους”.

ΕΑΥΘ Θεσσαλονίκη

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