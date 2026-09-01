ΣΥΡΙΖΑ: Μερικά εγκλήματα δεν συγκαλύπτονται, ούτε στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη

«Η μήνυση που κατατέθηκε από εν ενεργεία στέλεχος της ΕΥΠ κατά των τεσσάρων καταδικασθέντων στην υπόθεση των υποκλοπών μέσω Predator, επαναφέρει πιεστικά στην επιφάνεια την υπόθεση που ο Άρειος Πάγος έχει τρεις φορές βάλει στο συρτάρι», αναφέρει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει:

«Το ζήτημα της κατασκοπείας και των κινδύνων για την εθνική ασφάλεια επανέρχεται πιεστικά στο προσκήνιο, καθώς το θύμα είχε την ευθύνη των τμημάτων αντικατασκοπίας και οργανωμένου εγκλήματος στην ΕΥΠ.

Το στέλεχος της ΕΥΠ κάνει αυτό που απέφυγαν να κάνουν επιφανείς υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανώτατοι στρατιωτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι που παρακολουθούνταν μέσω του παράνομου λογισμικού.

Φαίνεται, τελικά, ότι μερικά εγκλήματα δεν μπορούν να συγκαλυφθούν, ούτε στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη.

Αναμένουμε και απαιτούμε η Δικαιοσύνη να κινηθεί χωρίς καμία διάθεση αδράνειας, αναβολής και συσκοτισμού της υπόθεσης.

Η κυβέρνηση τι θα πράξει; Θα αναλάβει τις ευθύνες της ή θεωρεί σοφότερο να το αποφύγει;».