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Αίγυπτος: 16 νεκροί και 28 τραυματίες σε τροχαίο με λεωφορείο στο Σινά

Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Σινά της Αιγύπτου, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, με αποτέλεσμα 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 28 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τον απολογισμό των τοπικών Αρχών.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο που συνδέει τη Νταχάμπ με τη Νουγουέιμπα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου.

Αίγυπτος

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