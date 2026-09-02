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Βυθίστηκε ρυμουλκούμενο πλοίο ανοιχτά της Σίφνου – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Αρχείο Intime
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Βυθίστηκε λόγω εισροής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σίφνου, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου «ΕΙΡΗΝΗ Κ», ελληνικής σημαίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο ρυμουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρυμουλκό και είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το «ΕΙΡΗΝΗ Κ» δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά.

Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.

Σίφνος

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