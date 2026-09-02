Βυθίστηκε ρυμουλκούμενο πλοίο ανοιχτά της Σίφνου – Σώοι οι δύο επιβαίνοντες
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Βυθίστηκε λόγω εισροής υδάτων στη θαλάσσια περιοχή ένα ναυτικό μίλι ανατολικά της Σίφνου, το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ανοικτού τύπου «ΕΙΡΗΝΗ Κ», ελληνικής σημαίας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το πλοίο ρυμουλκούνταν από την Κάλυμνο προς το Πέραμα. Οι δύο επιβαίνοντές του περισυνελέγησαν από το ρυμουλκό και είναι καλά στην υγεία τους.
Κατά δήλωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, το «ΕΙΡΗΝΗ Κ» δεν μετέφερε καύσιμα ή λιπαντικά.
Στην περιοχή μεταβαίνουν περιπολικό και αντιρρυπαντικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 46χρονη που δούλευε ως σεκιούριτι σε κατάστημα χωρίς άδεια εργασίας – Χειροπέδες και στον εκπρόσωπο της επιχείρησης
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο για τους πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο κατά 30χρονου – Τραυματίστηκε και μια γυναίκα
- Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις διακινητών μεταναστών στην Ασπροβάλτα – Μετέφεραν παράνομα αλλοδαπούς, τον έναν στον χώρο αποσκευών