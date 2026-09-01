Δύο ζώδια αφήνουν πίσω τους έναν κύκλο συναισθηματικού πόνου

Ένας δύσκολος κύκλος δύο ετών φτάνει στο τέλος του για δύο ζώδια. Από το 2024, έχετε αντιμετωπίσει αναποδιές και έντονες αλλαγές σε σημαντικούς τομείς της ζωής σας. Τώρα, όμως, η κατάσταση αρχίζει να αλλάζει.

Παρθένος

Ο Σεπτέμβριος του 2026 σηματοδοτεί το τέλος μιας δύσκολης περιόδου και φέρνει θετικές εξελίξεις στην κοινωνική και προσωπική σας ζωή. Έπειτα από δύο χρόνια αναστάτωσης σε σχέσεις, καριέρα και οικονομικά, αφήνετε πίσω σας καταστάσεις που σας δυσκόλευαν. Μπαίνετε σε μια νέα περίοδο και μπορείτε να περιμένετε καλύτερες προοπτικές, ιδιαίτερα στα οικονομικά, αρκεί να κινηθείτε με μέτρο και να προσέξετε τις αποφάσεις σας. Παράλληλα, θα νιώσετε πιο σίγουροι και συνδεδεμένοι με τον εαυτό σας. Είναι η στιγμή να δείξετε στους άλλους ποιοι πραγματικά είστε και να κάνετε μια νέα αρχή.

Ιχθύες

Τα τελευταία δύο χρόνια σας έφεραν αρκετές δυσκολίες και συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Η σεληνιακή έκλειψη της 28ης Αυγούστου ήταν η τελευταία στο ζώδιό σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, σηματοδοτώντας το τέλος μιας απαιτητικής περιόδου. Ο Σεπτέμβριος σάς καλεί να επιστρέψετε στον εαυτό σας, να ξεκουραστείτε και να ανακτήσετε τις δυνάμεις σας. Παράλληλα, ο έρωτας μπαίνει ξανά στο προσκήνιο και σας χαρίζει περισσότερη διάθεση και ενέργεια. Στην καριέρα θα πάρετε περισσότερες πρωτοβουλίες, ενώ στην προσωπική σας ζωή θα είστε πιο ξεκάθαροι.

Πηγή: marieclaire.gr