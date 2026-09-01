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Λέσβος: Συνελήφθη 70χρονος που κρατούσε παράνομα 76 άγρια πτηνά – Τα παγίδευε με δίχτυα

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Στη σύλληψη ατόμου που διατηρούσε παράνομα σε αιχμαλωσία 76 ωδικά πτηνά, προχώρησαν οι δασοφύλακες του Δασονομείου Μυτιλήνης, σε συνεργασία με τη δασονόμο, στην περιοχή Κάτω Τρίτος Λέσβου.

Σύμφωνα με το nealesvou.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε επ’ αυτοφώρω, καθώς στην κατοχή του ατόμου εντοπίστηκαν τα πτηνά σε κλουβιά, καθώς και οι διάφορες παγίδες και τα μέσα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη σύλληψή τους.

Πρόκειται για 70χρονο από τον Πειραιά, ο οποίος είναι κάτοικος στο Ευεργέτουλα, καθώς κατάγεται η σύζυγός του από την περιοχή, και συνελήφθη μετά από παρακολούθηση, παρουσία αντιεισαγγελέα, καθώς έγινε επιχείρηση στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν τα ωδικά πτηνά, στην πλειονότητά τους φλώροι και καρδερίνες, τα οποία προφανώς θα μοσχοπουλιούνταν στην αγορά της Αθήνας, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν ηχομιμητικές συσκευές για να τα προσελκύει, και η σύλληψή τους γινόταν με δίχτυα.

Λέσβος

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