Σχολικά είδη: Πιο σφιχτοί από κάθε άλλη χρονιά οι γονείς στις αγορές τους – “Αγοράζουν μόνο ότι είναι στη λίστα τους”

Λίγες μόνο ημέρες απέμειναν έως την στιγμή που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Γονείς μαζί με τα παιδιά τους όμως ήδη σπεύδουν σε βιβλιοπωλεία και πολυκαταστήματα για να αγοράσουν όλα όσα χρειάζονται για το σχολείο κάνοντας πρώτα την απαραίτητη έρευνα αγοράς προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στο πάγιο έξοδο που προηγείται κάθε σχολικής χρονιάς χωρίς να «τινάξουν» τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα.

«Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η κίνηση γονέων και παιδιών και κάθε μέρα ανεβαίνει, με κορύφωση στο χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στις 11 Σεπτεμβρίου» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr ο διευθυντής του βιβλιοπωλείου «Μαλλιάρης- Παιδεία», κ. Θωμάς Πάντζης.

Οι αγορές που γίνονται είναι συγκεκριμένες και όπως τόνισε ο κ. Πάντζης «μένουν μόνο σε ό,τι περιλαμβάνει η λίστα τους». «Οι γονείς που έρχονται φέτος, λειτουργούν διαφορετικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Έρχονται πιο στοχευμένα, με τις λίστες, δεν κάνουν περιττά έξοδα και περιττές αγορές» είπε προσθέτοντας ότι «τα νοικοκυριά είναι πιο σφιχτά φέτος, παρότι εμείς κρατήσαμε τις τιμές ίδιες με πέρυσι και απορροφήσαμε τις αυξήσεις».

Οι αυξήσεις στα σχολικά είδη κυμαίνονται από 5-7% με ότι αυτό συνεπάγεται για το «ταμείο» της κάθε οικογένειας που προσπαθεί να ανταπεξέλθει μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης ακρίβειας που χτυπά την καθημερινότητα των πολιτών.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ήδη την ένταξη 405 ειδών σχολικών προϊόντων στη λίστα με τη μείωση τιμών παρόλα αυτά καταναλωτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι αυτή η λίστα αφορά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα κι όχι τα βιβλιοπωλεία και τα μικρά μαγαζιά ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ότι ωθεί τους καταναλωτές στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους οδηγώντας σε μαρασμό την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Τα τελευταία δύο χρόνια όπως επισημαίνει στο thestival.gr ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), Γιώργος Λεχουρίτης δεν υπήρξαν αυξήσεις στα σχολικά είδη.

«Και η μεγάλη απορία του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος είναι γιατί εντάσσουν στη λίστα κάποια προϊόντα τα οποία δεν είχαν πάρει αύξηση τιμών όπως συνέβη με άλλα προϊόντα. Είναι εμπαιγμός και κοροϊδία, όπως έχει αποδειχτεί και για τα υπόλοιπα προϊόντα, και η καθοδήγηση της κυβέρνησης σε συγκεκριμένα συμφέροντα όπως είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για πολλοστή φορά έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή εξαφανίζουν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, την μικρομεσαία επιχείρηση και δίνει βήμα μόνο για τις μεγάλες αλυσίδες. Αυτό δεν είναι ηθικά σύννομο και σωστό. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τα παιχνίδια και την κοροϊδία εις βάρος των πολιτών- καταναλωτών και υπέρ των μεγάλων ομίλων και επιχειρηματιών» τόνισε ο κ. Λεχουρίτης.