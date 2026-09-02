MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σχολικά είδη: Πιο σφιχτοί από κάθε άλλη χρονιά οι γονείς στις αγορές τους – “Αγοράζουν μόνο ότι είναι στη λίστα τους”

Intime
|
ΦΑΝΗ ΧΑΡΙΣΗ

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Λίγες μόνο ημέρες απέμειναν έως την στιγμή που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Γονείς μαζί με τα παιδιά τους όμως ήδη σπεύδουν σε βιβλιοπωλεία και πολυκαταστήματα για να αγοράσουν όλα όσα χρειάζονται για το σχολείο κάνοντας πρώτα την απαραίτητη έρευνα αγοράς προκειμένου να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στο πάγιο έξοδο που προηγείται κάθε σχολικής χρονιάς χωρίς να «τινάξουν» τον οικογενειακό προϋπολογισμό στον αέρα.

«Από τη Δευτέρα έχει ξεκινήσει η κίνηση γονέων και παιδιών και κάθε μέρα ανεβαίνει, με κορύφωση στο χτύπημα του πρώτου κουδουνιού στις 11 Σεπτεμβρίου» είπε χαρακτηριστικά στο thestival.gr ο διευθυντής του βιβλιοπωλείου «Μαλλιάρης- Παιδεία», κ. Θωμάς Πάντζης.

Οι αγορές που γίνονται είναι συγκεκριμένες και όπως τόνισε ο κ. Πάντζης «μένουν μόνο σε ό,τι περιλαμβάνει η λίστα τους». «Οι γονείς που έρχονται φέτος, λειτουργούν διαφορετικά σε σχέση με άλλες χρονιές. Έρχονται πιο στοχευμένα, με τις λίστες, δεν κάνουν περιττά έξοδα και περιττές αγορές» είπε προσθέτοντας ότι «τα νοικοκυριά είναι πιο σφιχτά φέτος, παρότι εμείς κρατήσαμε τις τιμές ίδιες με πέρυσι και απορροφήσαμε τις αυξήσεις».

Οι αυξήσεις στα σχολικά είδη κυμαίνονται από 5-7% με ότι αυτό συνεπάγεται για το «ταμείο» της κάθε οικογένειας που προσπαθεί να ανταπεξέλθει μέσα σε ένα περιβάλλον μεγάλης ακρίβειας που χτυπά την καθημερινότητα των πολιτών.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ήδη την ένταξη 405 ειδών σχολικών προϊόντων στη λίστα με τη μείωση τιμών παρόλα αυτά καταναλωτικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι αυτή η λίστα αφορά τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα κι όχι τα βιβλιοπωλεία και τα μικρά μαγαζιά ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση ότι ωθεί τους καταναλωτές στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους οδηγώντας σε μαρασμό την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Τα τελευταία δύο χρόνια όπως επισημαίνει στο thestival.gr ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), Γιώργος Λεχουρίτης δεν υπήρξαν αυξήσεις στα σχολικά είδη.

«Και η μεγάλη απορία του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος είναι γιατί εντάσσουν στη λίστα κάποια προϊόντα τα οποία δεν είχαν πάρει αύξηση τιμών όπως συνέβη με άλλα προϊόντα. Είναι εμπαιγμός και κοροϊδία, όπως έχει αποδειχτεί και για τα υπόλοιπα προϊόντα, και η καθοδήγηση της κυβέρνησης σε συγκεκριμένα συμφέροντα όπως είναι οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για πολλοστή φορά έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή εξαφανίζουν τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, την μικρομεσαία επιχείρηση και δίνει βήμα μόνο για τις μεγάλες αλυσίδες. Αυτό δεν είναι ηθικά σύννομο και σωστό. Καλούμε την κυβέρνηση να σταματήσει τα παιχνίδια και την κοροϊδία εις βάρος των πολιτών- καταναλωτών και υπέρ των μεγάλων ομίλων και επιχειρηματιών» τόνισε ο κ. Λεχουρίτης.

Σχολεία Σχολικά είδη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Σαμαράς κατά κυβέρνησης για το φύλο στον ΕΟΠΥΥ: “Το μόνο ακαθόριστο είναι η μετάλλαξη της ΝΔ”

ΔΕΘ 18 ώρες πριν

90ή ΔΕΘ: 25 χώρες από το εξωτερικό, πάνω από 1.000 εκθέτες και τιμώμενη η Ιαπωνία – “Το 2030 χρονιά ολοκλήρωσης της ανάπλασης”

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα – Πέθανε ο πατέρας της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ θα ανακοινώσω τις λεπτομέρειες ενός μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων

LIFESTYLE 21 ώρες πριν

Μπομπ Κατσιώνης: Το χιουμοριστικό τραγούδι για την Ευρυδίκη – “Έχουμε επέτειο αλλά πήγε με τον Μαραντίνη”

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ο δημοσιογράφος Θοδωρής Βγενής στο πλευρό της Ναταλίας Γερμανού στην εκπομπή “Καλύτερα δε γίνεται”