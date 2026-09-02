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Συναγερμός για πυρκαγιά στα Σπάτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, σηκώθηκε και ελικόπτερο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε, περίπου στις 12:15, σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του κοιμητηρίου του δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 14 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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