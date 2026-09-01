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Γαλεντέρης για δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Δεν μοιάζει με κάποιο άλλο έγκλημα – Η δυσκολία στον προσδιορισμό του χρόνου θανάτου

Intime
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«Δεν μοιάζει με κάποιο άλλο έγκλημα μέχρι τώρα, είναι κάτι εντελώς καινούργιο», τόνισε για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» στο ΕΡΤnews, ο κ. Γαλεντέρης υπογράμμισε πως πρέπει να προσδιοριστεί τόσο το αν υπάρχει συγγένεια με το ζευγάρι που διέμενε στο διαμέρισμα, καθώς επίσης και η ηλικία του βρέφους διότι, όπως τόνισε, η ιατροδικαστική επιστήμη δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, καθώς η σορός του άτυχου μωρού είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

«Κάθε πρωί που ξυπνάμε βρίσκουμε ένα έγκλημα που είναι πιο ειδεχθές από το προηγούμενο. Όντως δεν μοιάζει με κάποιο άλλο έγκλημα μέχρι τώρα, είναι κάτι εντελώς καινούργιο. Πρέπει να διευκρινιστούν αρκετά ιατροδικαστικά ερωτήματα. Το κυριότερο είναι να δούμε τη συγγενική σχέση. Σε ποιον ανήκει το παιδί, αν ανήκει στον συγκεκριμένο ζευγάρι. Να γίνει επαλήθευση γενετική. Να γίνει προσδιορισμός της ηλικίας του βρέφους.

Γιατί βάσει αυτών των στοιχείων -δεδομένου ότι γεννήθηκε σε μαιευτήριο-, θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τον χρόνο θανάτου. Διότι η ιατροδικαστική επιστήμη, λόγω της παρεμβολής του ψυκτικού θαλάμου, δεν είναι ικανή να προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου, ειδικά αν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα», τόνισε ο κ. Γαλεντέρης.

Τα ερωτήματα για τα άλλα δύο παιδιά που ήταν διαμέρισμα

«Επίσης θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η κατάσταση των άλλων δύο παιδιών. Η παρουσία αφροδίσιων νοσημάτων, ακόμα και αν δεν υπάρχουν ευρήματα από σεξουαλική κακοποίηση, αποτελούν μία ισχυρότατη ένδειξη», τόνισε ο κ. Γαλεντέρης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ωστόσο ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφορούν σε παιδιά αυτής της ηλικίας, ακόμα και αν δεν υπάρχουν ευρήματα σεξουαλικής κακοποίησης, μόνο η παρουσία αφροδίσιων νοσημάτων μπορεί να την επιβεβαιώσει.

«Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν ακόμα. Η έρευνα είναι στα σπάργανα», τόνισε ο ιατροδικαστής.

βρέφος Δολοφονία Κυψέλη

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