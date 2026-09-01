Κυψέλη: “Το βρέφος ήταν στην κατάψυξη από το 2023, δεν μπορούσα να το αποχωριστώ” λέει η 38χρονη που συνελήφθη

Δεν έχουν τέλος οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την φρικιαστική υπόθεση στην Κυψέλη, όπου βρέθηκε νεκρό ένα βρέφος 8 μηνών, σε κατάσταση ψύξης μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο σε βαλίτσα σε διαμέρισμα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί και βρίσκονται υπό κράτηση ένας 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι οι γονείς του βρέφους. Στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, διέμενε το ζευγάρι με τρία ανήλικα παιδιά δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών – τα οποία έπειτα από εξετάσεις βγήκαν θετικά σε σοβαρό σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα – και μια 15χρονη εγκυμονούσα, αλλά και ο σύντροφός της, ένας 26χρονος Αφγανός που επίσης συνελήφθη.

Τα στοιχεία της υπόθεσης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι σοκαριστικά. Η 38χρονη μητέρα, μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, αποκάλυψε ότι το βρέφος που εντοπίστηκε νεκρό είχε πεθάνει από το 2023. Η ίδια υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να το αποχωριστεί για συναισθηματικούς λόγους.

«Και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023. Δεν μπορούσα να το αποχωριστώ για συναισθηματικούς λόγους. Με τον 43χρονο δεν έχουμε παντρευτεί, είμαστε μαζί αγαπιόμαστε. Είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, είπε η 38χρονη.

«Η 15χρονη κόρη μου είναι επίσης έγκυος, αλλά δεν είμαι σίγουρη για το ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού της. Γνώριζα για την σχέση της με τον 26χρονο Αφγανό, νομίζω ότι είναι αυτός ο πατέρας», πρόσθεσε.