Τσουκαλάς: Οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά από την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων – Χρειάζεται μόνιμος μηχανισμός ελέγχου

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, των «κόκκινων» δανείων και της ακρίβειας εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στην εκπομπή «NewsRoom» του ΕΡΤnews.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε αναλυτικά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις, στη ρύθμιση των οφειλών προς το Δημόσιο, στην αντιμετώπιση των funds και των servicers, αλλά και στην προστασία της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις που, όπως είπε, θα αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγής, τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών.

«Ο Γεωργιάδης καταλαβαίνει πολύ καλά την πρότασή μας»

Απαντώντας στην κριτική του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις οφειλές, ο Κώστας Τσουκαλάς υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει σκόπιμα διαφορετικά την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Γεωργιάδης δεν καταλαβαίνει. Θεωρώ ότι καταλαβαίνει και καλά μάλιστα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η συγκεκριμένη δήλωση, κατά την εκτίμησή του, γίνεται «μόνο από κάποιον που δεν έχει διαβάσει την πρότασή μας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διευκρίνισε ότι η πρόταση δεν αφορά τα ίδια τα δάνεια, αλλά τις οφειλές προς το Δημόσιο και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Όπως εξήγησε, το ΠΑΣΟΚ προτείνει «120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων», σε αντίθεση με τις 72 δόσεις που, όπως είπε, προωθεί η κυβέρνηση, χωρίς αντίστοιχο «κούρεμα» και με αποκλεισμούς οφειλετών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το οικονομικό και κοινωνικό προφίλ του οφειλέτη, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η πρακτική του «Split Balance, που χρησιμοποιούν οι τράπεζες.

«Πληρώνεις 120 μήνες, το 70% με τόκο, το 30% είναι παγωμένο και, αν είσαι συνεπής και αν φανεί ότι τότε δεν έχεις άλλη οικονομική δυνατότητα και έχεις ένα συγκεκριμένο προφίλ, να μπορεί ένα μέρος να διαγράφεται», ανέφερε.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι αυτό θα μπορούσε να αφορά κυρίως μεγάλες οφειλές, για τις οποίες το Δημόσιο «δεν έχει πάρει ούτε θα πάρει ευρώ».

«Δεν έχουμε κόκκινο δανεισμό από τον πρόσφατο δανεισμό»

Αναφερόμενος στα «κόκκινα» δάνεια, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε διαχωρισμό μεταξύ των δανείων που δημιουργήθηκαν πριν από την οικονομική κρίση και του νεότερου δανεισμού.

«Έχουμε δύο επίπεδα δανεισμού», είπε, εξηγώντας ότι υπάρχουν όσοι δανείστηκαν έως το 2010 και στη συνέχεια βρέθηκαν αντιμέτωποι με την οικονομική κρίση και την κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων.

«Αυτή είναι η ουρά του ιδιωτικού χρέους που 16 χρόνια μαστίζει την κοινωνία και αυτό πρέπει να λύσουμε», τόνισε.

Αντίθετα, όπως είπε, ο δανεισμός των τελευταίων δύο ή τριών ετών δεν παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα κόκκινων δανείων. «Εμείς αυτό που λέμε αφορά τα δάνεια της περιόδου εκείνης που συνεχίζουν να είναι βραχνάς», σημείωσε.

Η πρόταση για το δικαίωμα προαίρεσης και τα funds

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη δυνατότητα του δανειολήπτη να κάνει αντιπρόταση όταν ένα δάνειο πωλείται σε fund. Όπως εξήγησε, με νομοθετική παρέμβαση οι δανειολήπτες θα πρέπει να ενημερώνονται για το ποσοστό της αρχικής οφειλής στο οποίο αγοράστηκε το δάνειο από το fund.

Στη συνέχεια, «ο δανειολήπτης θα έχει το δικαίωμα να κάνει μια πρόταση», με το ΠΑΣΟΚ να προτείνει συγκεκριμένη κλιμάκωση.

«Αν αγοράζεις, για παράδειγμα, το δάνειο σε ποσοστό 50% της οφειλής, εκεί θα μπορεί να ζητήσει το fund συν 20%», ανέφερε.

«Δεν λέμε λοιπόν να μην κερδίσουν», διευκρίνισε, αλλά τάχθηκε κατά των περιπτώσεων όπου, όπως υποστήριξε, ένα fund αγοράζει μια απαίτηση σε πολύ χαμηλή τιμή και στη συνέχεια διεκδικεί πολλαπλάσια ποσά από τον οφειλέτη.

«Όχι αυτό που συμβαίνει επί Νέας Δημοκρατίας, να κερδίζουν 400%, να ζητάνε για δάνεια που αγόρασαν στο 20% του 100% συν τόκους δεκαετίας και κάτι που το πλήρωσαν 20.000 να κερδίζουν 200.000», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αιχμές για funds, servicers και πλειστηριασμούς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έθεσε ακόμη ζήτημα ελέγχου των σχέσεων μεταξύ funds, servicers και εταιρειών που συμμετέχουν σε πλειστηριασμούς.

«Πρέπει να ελεγχθούν οι τριγωνικές σχέσεις μεταξύ των funds, τα οποία έχουν την απαίτηση, των servicers οι οποίοι διαχειρίζονται το δάνειο, το βγάζουν στον πλειστηριασμό εκ μέρους των funds, και των εταιρειών οι οποίες τα αγοράζουν πάμφθηνα στον πλειστηριασμό», υποστήριξε.

Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα ένα ακίνητο εμπορικής αξίας 300.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να βγαίνει σε πλειστηριασμό στις 200.000 ευρώ. Όπως είπε, στη συνέχεια μπορεί να το αποκτήσει εταιρεία που συνδέεται με real estate fund και να το κρατήσει, δημιουργώντας, κατά την άποψή του, τεχνητή έλλειψη στην αγορά.

«Δημιουργούν τεχνητή έλλειψη, επιβαρύνοντας παραπάνω το ήδη οξύ στεγαστικό ζήτημα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μπορεί να υπάρξει κέρδος τόσο κατά την αγορά του ακινήτου σε χαμηλή τιμή όσο και κατά τη μεταγενέστερη πώλησή του σε υψηλότερη τιμή.

«Προστασία πρώτης κατοικίας και ποινές στους servicers»

Ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε στη συνέχεια ένα ευρύτερο πλαίσιο παρεμβάσεων που, όπως είπε, προτείνει το ΠΑΣΟΚ.

Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «προστασία πρώτης κατοικίας», επαναφορά ρυθμίσεων «στα πρότυπα του νόμου 3869», αλλά και για «απαλλαγή ή περιορισμό της ευθύνης του εγγυητή όταν ένα δάνειο πουλήθηκε».

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της επιβολής κυρώσεων στους servicers όταν παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας.

«Ποινές στους servicers όταν έχουν συμπεριφορά αντίθετη στον κώδικα δεοντολογίας και ποινές, όχι χάδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να αναζητούνται τόκοι υπερημερίας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ότι δεν πρέπει να είναι εκτελεστή μια κατάσχεση ή μια διαταγή πληρωμής όταν αυτή εκδίδεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση με τον δανειολήπτη.

«Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι υπήρχε άλλος δρόμος και συνειδητά επέλεξε να υπηρετήσει τα funds», υποστήριξε.

«Η Ελλάδα πρέπει να παράγει περισσότερα και να τα μοιράζεται δικαιότερα»

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στην πολιτική πρόταση του ΠΑΣΟΚ ενόψει της ΔΕΘ. Όπως είπε, το κόμμα θα παρουσιάσει προτάσεις για τη διαφάνεια, τους συνταξιούχους, αλλά και την οικονομία συνολικά.

«Εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό. Μια Ελλάδα η οποία να παράγει περισσότερα. Να παράγουμε περισσότερα και να τα μοιραζόμαστε δικαιότερα», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν υποστηρίζει πως στην Ελλάδα δεν παράγεται καθόλου πλούτος. «Δεν είμαστε στο ’15. Αλίμονο αν ήμασταν», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα παράγει «πολύ λιγότερα από εκείνα που θα μπορούσαμε».

Ως βασικά προβλήματα ανέφερε το μεγάλο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών, τη χαμηλή παραγωγικότητα και τη δημογραφική προοπτική.

«Χάσαμε παραγωγική ευκαιρία», είπε, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έφτασε σε ανάπτυξη έως και 3%, ενώ, όπως ανέφερε, η Ισπανία κινήθηκε υψηλότερα.

«Να κερδίζουν οι επιχειρήσεις μας. Να κερδίζουν όμως και οι πολίτες», ήταν το μήνυμα που έδωσε.

Για υπερκέρδη: «Αν υπάρχουν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη, θα υπάρχει και η αντίστοιχη φορολόγηση»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εξήγησε και την πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών.

«Πρέπει να υπάρχει στην ουσία ένας μηχανισμός ο οποίος θα βλέπει» πότε δημιουργούνται υπερκέρδη, ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η πρόταση δεν σημαίνει πως θα υπάρχει έκτακτη φορολόγηση κάθε χρόνο ανεξαρτήτως συνθηκών.

«Αν υπάρχουν ουρανοκατέβατα υπερκέρδη, εκεί θα έχουμε και την αντίστοιχη φορολόγηση. Αν δεν υπάρχουν, δεν θα υπάρχει», τόνισε.

Η κριτική για την ακρίβεια και τις τιμές στα προϊόντα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσουκαλάς και στις τιμές των προϊόντων, ασκώντας κριτική στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τη μείωση των τιμών. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα για τις τιμές, χωρίς να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης της αγοράς. «Δεν έχει ξαναγίνει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα κυβέρνηση να ανακοινώνει ότι θα μειώσω τις τιμές δύο μήνες πριν», ανέφερε.

Στη συνέχεια παρουσίασε συγκεκριμένα παραδείγματα προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι οι τιμές αυξήθηκαν σημαντικά από την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Για προϊόν που, όπως είπε, κόστιζε 2,4% στις 8 Ιουλίου, ανέφερε ότι έφτασε στο 3,5% στις 30 Αυγούστου και στη συνέχεια υποχώρησε στο 3,25%.

«Άρα αυξήθηκε 1,30 για να μειωθεί 15 λεπτά. Αυτό έκανε η κυβέρνηση. Να το χειροκροτήσουμε αυτό; Είναι νίκη αυτό για τον καταναλωτή;», διερωτήθηκε.

Παρόμοιο παράδειγμα ανέφερε και για προϊόν άλλης εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι η τιμή του αυξήθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο, παρά την κυβερνητική παρέμβαση.

Κατά τον ίδιο, η λύση είναι ένας μόνιμος μηχανισμός που θα παρακολουθεί την πορεία των τιμών και θα παρεμβαίνει όταν εντοπίζονται φαινόμενα υπερκερδών.

«Πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός που δεν θα επιτρέπει να υπάρχουν αυτές οι λογικές», σημείωσε.

Η ψήφος του ΠΑΣΟΚ στην υποψηφιότητα Ακρίτα και η θεσμική αντιπαράθεση

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε, τέλος, στην απόφαση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση αντιπροέδρου της Βουλής. Συνέδεσε την επιλογή αυτή με την ευρύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ για τη λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών και άσκησε κριτική στη Νέα Δημοκρατία για την απόφασή της να μην υπερψηφίσει την υποψηφιότητα.

«Η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα που σπάει την παράδοση και δεν υπερψηφίζει πρόταση αντιπροέδρου Βουλής κοινοβουλευτικού κόμματος, το οποίο δεν είναι προφανώς εχθρός του πολιτεύματος», υποστήριξε.

Χαρακτήρισε τον ΣΥΡΙΖΑ «δημοκρατικό κόμμα», διευκρινίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να έχει σοβαρές πολιτικές διαφωνίες μαζί του, χωρίς αυτό να αναιρεί τη θεσμική λειτουργία του. «Διαφωνούμε. Θεωρώ ότι έχει μεγάλες ευθύνες για διάφορα πράγματα, αλλά ένα δημοκρατικό κόμμα», είπε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε στο παρελθόν υπερψηφίσει πρόσωπα από άλλα κόμματα για αντίστοιχες κοινοβουλευτικές θέσεις, υποστηρίζοντας ότι η στάση της σήμερα δημιουργεί διαφορετικά δεδομένα.

«Ένα κόμμα κοινοβουλευτικό που βάσει της τάξης της κοινοβουλευτικής έχει δικαίωμα να προτείνει αντιπρόεδρο, πάντα το ψηφίζουμε», ανέφερε.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα θεσμικό»

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η στάση του κόμματος στο ζήτημα της αντιπροεδρίας της Βουλής εντάσσεται στη συνολικότερη αντίληψή του για τους θεσμούς.

«Είναι ξεκάθαρο. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα θεσμικό», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί στοιχείο που διαφοροποιεί το κόμμα τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από άλλα, νεότερα κόμματα.

«Αυτό που μας διαχωρίζει και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα νεοπαγή κόμματα, που έχουν όμως παλιές λογικές, λογικές πελατειακές, συντηρητικές, αντιθεσμικές, είναι η βαθιά μας πίστη στην αξιοπιστία, στη συνέπεια, στους θεσμούς», ανέφερε.

«Δεν είναι αλά καρτ αυτή η εκ μέρους μου», κατέληξε ο κ. Τσουκαλάς, επαναλαμβάνοντας ότι για το ΠΑΣΟΚ η θεσμική συνέπεια αποτελεί σταθερή πολιτική επιλογή.