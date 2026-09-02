Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη: Ερωτηματικά για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της εταιρίας “Βιολάντα”

«H απόφαση για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της εταιρίας “Βιολάντα” και η επιβολή περιοριστικών μόνο όρων, δημιουργεί έκπληξη, απορίες και ερωτηματικά. Κυρίως όμως αποτελεί πρόκληση για τους συγγενείς των πέντε νεκρών εργατριών της μοιραίας νύχτας της 26ης Ιανουαρίου», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ).

Ο τομέας Εργασίας του κόμματος επισημαίνει ότι «ζητούνται απαντήσεις» τόσο για την επαναλειτουργία της μονάδας σε «χρόνο – ρεκόρ» όσο και για «το σκεπτικό που οδήγησε στην συγκεκριμένη απόφαση, την ώρα που ακόμη εκκρεμεί η έρευνα για τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας και τις ενδείξεις βαριάς αμέλειας, που οδήγησαν στην απώλεια της ζωής πέντε εργαζομένων».

Επιπρόσθετα, κάνει λόγο για «λανθασμένο σήμα» που εκπέμπει η συγκεκριμένη απόφαση της Δικαιοσύνης, «επιτείνοντας το αίσθημα ανασφάλειας, αλλά και ατιμωρησίας και δίνοντας περαιτέρω “τροφή” στην εργοδοτική αυθαιρεσία».

«Στα χρόνια της διακυβέρνησης της ΝΔ, οι εργαζόμενοι καλούνται να εργάζονται μέσα σε ένα πλαίσιο απορρύθμισης του εργατικού δικαίου, με θεσμοθετημένη πια την 13ωρη εργασία, τις απλήρωτες υπερωρίες, το 6ήμερο, την υποβάθμιση των ΣΣΕ, χωρίς στελεχωμένες υπηρεσίες που να μπορούν να διενεργήσουν ελέγχους για την τήρηση των μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία», συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Ως ΕΛ.Α.Σ. αποτελεί υποχρέωσή μας να αγωνιστούμε για την ανατροπή όλου του αντεργατικού πλαισίου που επιτρέπει την εκμετάλλευση των εργαζομένων και την έκθεση της ζωής τους σε κίνδυνο, για χάρη του αλόγιστου κέρδους».