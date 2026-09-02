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Αθήνα: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα κοντά στην πλατεία Συντάγματος

Αρχείο Intime
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Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Φιλελλήνων 6, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στο Σύνταγμα σήμερα το μεσημέρι.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό του ύποπτου αντικειμένου περίπου στις 12:00, ενώ στο σημείο στο Σύνταγμα μεταβαίνουν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), προκειμένου να το ελέγξουν.

Το αντικείμενο φέρεται να είναι ένα κουτί και το σημείο έχει αποκλειστεί.

Τέλος, στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις.

Ελληνική Αστυνομία Πλατεία Συντάγματος

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