Φον Ντερ Λάιεν: Oι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση – Στο τραπέζι νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Στο πλευρό της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία τάσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Χ ότι επικοινώνησε το πρωί με τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, προκειμένου να συζητήσουν την επίθεση.

Όπως ανέφερε, διαβεβαίωσε τον Μερτς ότι «η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Γερμανία απέναντι σε αυτήν την επίθεση της Ρωσίας».

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε κλιμακούμενες και σοβαρές ενέργειες.

«Θα διατηρήσουμε την ΕΕ ενωμένη παρά αυτές τις κλιμακούμενες και σοβαρές πράξεις», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει «ισχυρά μέτρα».

«Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν»

Η πρόεδρος της Κομισιόν έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι υβριδικές επιθέσεις δεν πρόκειται να μείνουν χωρίς αντίδραση. «Το μήνυμα είναι σαφές: οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση», τόνισε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να αντισταθεί στη ρωσική επιθετικότητα και να αποτρέψει οποιονδήποτε επιχειρεί να υπονομεύσει την ελευθερία και την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

«Η Ρωσία επιδιώκει να σπείρει δυσπιστία και φόβο στις κοινωνίες μας. Αλλά θα αποτύχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Φον ντερ Λάιεν επανέλαβε, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί».

This morning I spoke with Chancellor Merz to discuss the hybrid attack at Leipzig airport.



I assured him that the EU stands in full solidarity with Germany in the face of this attack by Russia.



We will keep the EU united despite these escalating and serious acts. The German… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 1, 2026

Στο τραπέζι νέες κυρώσεις

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες ημέρες τόσο την ΕΕ, όσο και το ΝΑΤΟ.

Όπως έκανε γνωστό η Φον ντερ Λάιεν, θα συζητήσει την υπόθεση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Παράλληλα, το θέμα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία, αναμένεται να προετοιμαστεί από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ στην επερχόμενη συνάντησή τους υπό την Ιρλανδική Προεδρία.