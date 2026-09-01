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Το Λονδίνο απειλεί με “μέτρα’ εναντίον των εβραϊκών οικισμών στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει «μέτρα» τις επόμενες εβδομάδες σε βάρος των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, υποσχέθηκε σήμερα ο νέος υπουργός Εξωτερικών, Εντ Μίλιμπαντ, καταδικάζοντας τις «πράξεις τρομοκρατίας» εκ μέρους των Ισραηλινών εποίκων.

«Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε απολύτως φρικιαστικές πράξεις τρομοκρατίας εκ μέρους των εποίκων και την εκδίωξη Παλαιστινίων από τα σπίτια τους», είπε ο Μίλιμπαντ στην πρώτη ομιλία του στο κοινοβούλιο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, στα τέλη Ιουλίου.

Τον Αύγουστο, ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας είχε ήδη ζητήσει να σταματήσει το μεγάλο σχέδιο εποικισμού της Δυτικής Όχθης, αφού προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την κατασκευή περισσότερων από χιλίων κατοικιών, το λεγόμενο «πρόγραμμα Ε1» που θα κόψει στα δύο τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Το σχέδιο αυτό παραβιάζει μια κόκκινη γραμμή. Η κυβέρνηση αυτή δεν θα παραμείνει απαθής απέναντι στην καταστροφή της λύσης των δύο κρατών. Θα δράσουμε και θα παρουσιάσω τις επόμενες εβδομάδες ένα πλήρες πακέτο μέτρων», πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο Μίλιμπαντ είπε ότι εξετάζει τις οικονομικές σχέσεις της Βρετανίας με τα κατεχόμενα εδάφη και τους «διάφορους μοχλούς» που διαθέτει το Λονδίνο.

«Δεν θέλουμε βρετανικές εταιρείες να χρηματοδοτούν, να κατασκευάσουν ή να διαφημίζουν τους νέους εποικισμούς», τόνισε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Στίβεν Ντόουτι, το Λονδίνο ενδέχεται να απαγορεύσει τις εμπορικές συναλλαγές με τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, τους οποίους ο ΟΗΕ θεωρεί παράνομους με βάση το διεθνές δίκαιο.

Πέραν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πλάι-πλάι με περισσότερους από 500.000 Ισραηλινούς που έχουν εγκατασταθεί σε τέτοιους οικισμούς.

Το Ισραήλ προειδοποιεί με αντίποινα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, προειδοποίησε το απόγευμα ότι η χώρα του θα απαντήσει σε τυχόν βρετανικές κυρώσεις.

«Αν το Ηνωμένο Βασίλειο ενεργήσει σε βάρος του κράτους του Ισραήλ, τότε το κράτος του Ισραήλ θα ενεργήσει εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου», είπε στον ενημερωτικό ιστότοπο Ynet. «Έχουμε τα μέσα», πρόσθεσε.

Βρετανία Δυτική Όχθη

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