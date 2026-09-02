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Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ.

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Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη το οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Facebook: «Την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου παρουσιάζουμε στη Θεσσαλονίκη το Οικονομικό Πρόγραμμα της ΕΛ.Α.Σ. Το σχέδιο μας για την Δίκαιη Ανάπτυξη, τη παραγωγική ανασυγκρότηση, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους.

Πώς θα πολεμήσουμε την ακρίβεια. Πώς θα αυξήσουμε τον πλούτο και πώς θα τον διανείμουμε με δικαιοσύνη. Με λιγότερους φόρους για τους πολλούς και δικαιότερους για τους ισχυρούς. Με έγνοια για τους αδύναμους αλλά και για τις επόμενες γενεές. Ένα Εθνικό Σχέδιο οικονομικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης με ορίζοντα τετραετίας».

Αλέξης Τσίπρας Θεσσαλονίκη

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