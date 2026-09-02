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Άρης Πορτοσάλτε: “Τα φύλα είναι δύο – Όποιος έχει θέμα, καταφεύγει στην ψυχίατρό του”

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Με φόντο την επιλογή «ακαθόριστο» στη φόρμα του ΕΟΠΥΥ, και την κριτική στην «woke» κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που άσκησε ο Αντώνης Σαμαράς, τοποθετήθηκε σήμερα (2/9) ο Άρης Πορτοσάλτε.

Ο δημοσιογράφος, στον αέρα του ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι «τα φύλα είναι μόνο δύο», και άνοιξε τη συζήτηση παρουσία του Δημήτρη Οικονόμου, ο οποίος επίσης ανέφερε ότι δεν έχει νόημα η επιλογή φύλου για να πας να πάρεις φάρμακα.

«Τα φύλα εκ φύσεως είναι δύο. Τέλος. Τώρα αν κάποιος, κάποια, όποιος άνθρωπος κατοικεί στην κοινωνία μας και είναι μέλος του κράτους μας, έχει θέμα με το φύλο του, καταφεύγει στην ψυχίατρό του. Δεν μας αφορά, είναι δικό του θέμα», δήλωσε αρχικά ο Άρης Πορτοσάλτε.

Άρης Πορτοσάλτε

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