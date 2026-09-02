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Ηλεκτρονική απάτη “μαμούθ” στην Κρήτη: Μισό εκατ. ευρώ “έκαναν φτερά” από μεγάλο Δήμο του νησιού

Freepik
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THESTIVAL TEAM

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Νέα ηλεκτρονική απάτη με στόχο αυτή τη φορά τα ταμεία μεγάλου Δήμου της Κρήτης αποκάλυψε η έρευνα της ανεξάρτητης αρχής για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να «βάλουν χέρι» σε τραπεζικούς λογαριασμούς και να μεταφέρουν χρήματα στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ιστοσελίδα που προσομοιάζει με ιστοσελίδα τράπεζας.

Με αστραπιαίες μεταφορές ποσών μεταμεσονύκτιες ώρες απέσπασαν 500 χιλιάδες ευρώ.

Πριν από λίγες ημέρες η ανεξάρτητη Αρχή είχε αποκαλύψει ακόμα μία καλοστημένη ηλεκτρονική απάτη στο νησί. Στόχος ήταν υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Πήραν τον έλεγχο σε λογαριασμούς υπηρεσιών του δήμου

Άγνωστοι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών της υπηρεσίας και να αποσπάσουν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 152 χιλιάδων ευρώ.

Όμως, η Αρχή πραγματοποιώντας επικοινωνία με συνεργαζόμενες αλλοδαπές υπηρεσίες, κατάφερε να εντοπίσει και να διασφαλίσει τα μισά χρήματα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να εντοπιστούν τόσο οι δράστες όσο και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό.

Το δεύτερο ηλεκτρονικό χτύπημα σε Δήμο του νησιού έχει σημάνει συναγερμό στις διωκτικές και ελεγκτικές αρχές. Οι έρευνες της ανεξάρτητης Αρχής υπό τον επίτιμο Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, αλλά και της Αστυνομίας επικεντρώνουν στην αποκάλυψη των δραστών και την ανάκτηση των χρημάτων.

Δεν αποκλείουν πίσω από τις δύο ηλεκτρονικές απάτες να κρύβεται το ίδιο κύκλωμα.

Ηλεκτρονική απάτη Κρήτη

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