ΔΕΗ: Νέα ακόμη χαμηλότερη τιμή στο φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students

Στη μείωση της σταθερής χρέωσης για το φοιτητικό προϊόν ρεύματος ΔΕΗ myHome 4Students προχωρά η ΔΕΗ, διατηρώντας παράλληλα ένα διευρυμένο πακέτο προνομίων για τους φοιτητές. Η σταθερή χρέωση προμήθειας μειώνεται από 0,135€/kWh σε 0,115€/kWh για τις πρώτες 150 kWh/μήνα, που ανταποκρίνεται στη συνήθη μηνιαία κατανάλωση της πλειονότητας των φοιτητικών κατοικιών.

Παράλληλα, διατηρούνται όλα τα προνόμια του προϊόντος, όπως το δωρεάν πάγιο για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, η δωρεάν υπηρεσία GreenPass, που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνεται, τόση παράγεται και δεσμεύεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς, και οι αποκλειστικές εκπτώσεις και προσφορές μέσω του ΔΕΗ myRewards Coupons. Συνδυάζοντας προσιτό ενεργειακό κόστος με πρόσθετα οφέλη και προνόμια, το ΔΕΗ myHome 4Students ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες του φοιτητικού νοικοκυριού.

Χαμηλότερη σταθερή χρέωση για κάθε φοιτητική κατοικία

Με τη νέα σταθερή τιμή 0,115€/kWh για τις πρώτες 150kWh/μήνα, το ΔΕΗ myHome 4Students προσφέρει στους φοιτητές χαμηλότερο κόστος για το συγκεκριμένο επίπεδο κατανάλωσης και σταθερότητα στη χρέωση. Παράλληλα, το πάγιο παραμένει δωρεάν για τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες και διαμορφώνεται στα 3€/μήνα για το υπόλοιπο διάστημα, συμβάλλοντας περαιτέρω στη μείωση του συνολικού κόστους του σπιτιού.

Δωρεάν Green Pass για ένα χρόνο

Χωρίς επιπλέον χρέωση, το ΔΕΗ myHome 4Students περιλαμβάνει για ένα χρόνο την υπηρεσία GreenPass, μέσω της οποίας η ΔΕΗ δεσμεύεται ότι για όση ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνει ο πελάτης, αντίστοιχη ποσότητα ενέργειας έχει παραχθεί από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο, το προϊόν συνδυάζει τη σταθερή χρέωση με μία πιο βιώσιμη επιλογή για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της φοιτητικής κατοικίας.

Αποκλειστικά προνόμια και οφέλη για τη φοιτητική ζωή

Το ΔΕΗ myHome 4Students συνοδεύεται από προνόμια που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της φοιτητικής καθημερινότητας, όπως κουπόνι αξίας 50€ για αγορές άνω των 100€ από τον Κωτσόβολο, κουπόνι αξίας 50€ από το efood για το πρώτο «γέμισμα του ψυγείου», καθώς και κουπόνι 2€ για τον καφέ, για κάθε μέρα του μήνα από το Coffee Island. Παράλληλα, μέσω της πλατφόρμας ΔΕΗ myRewards Coupons, οι φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε εκπτώσεις, προσφορές, δώρα και προνόμια από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες της καθημερινότητάς τους.

Ένα πιο εύκολο φοιτητικό ξεκίνημα από τη ΔΕΗ

Με το ΔΕΗ myHome 4Students, η ΔΕΗ συνδυάζει τη χαμηλότερη σταθερή χρέωση προμήθειας με προνόμια που κάνουν πιο εύκολη τη φοιτητική καθημερινότητα, από το πρώτο γέμισμα του ψυγείου και τον καφέ μέχρι τις αγορές για το νέο σπίτι. Γιατί η φοιτητική ζωή φέρνει μαζί της ένα νέο ξεκίνημα, νέες συνήθειες και διαφορετικές ανάγκες, και το ΔΕΗ myHome 4Students έρχεται να κάνει αυτό το νέο ξεκίνημα πιο εύκολο, με χαμηλότερο κόστος και περισσότερα προνόμια για την καθημερινότητα των φοιτητών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το ΔΕΗ myHome 4Students και να αποκτήσουν το προϊόν μέσω του dei.gr, τηλεφωνικά στο 800 – 900 – 1000 ή σε ένα κατάστημα ΔΕΗ.