Δήμος Χαλκηδόνος: Καταγγέλλει καθυστερήσεις, τις ακυρώσεις και τις αλλαγές στα δρομολόγια των αστικών – Παρέμβαση στον ΟΣΕΘ

Έντονη παρέμβαση προς τον ΟΣΕΘ για τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται καθημερινά στη λειτουργία των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν τον Δήμο Χαλκηδόνος πραγματοποιεί η Δημοτική Αρχή.

Ο Δήμος Χαλκηδόνος απέστειλε σχετική επιστολή στη Διοίκηση του ΟΣΕΘ στην οποία αναφέρει ότι γίνεται καθημερινά αποδέκτης διαμαρτυριών από κατοίκους και εργαζομένους για σημαντικές καθυστερήσεις, αποκλίσεις από τα προγραμματισμένα ωράρια, αιφνίδιες τροποποιήσεις, αλλά και μη πραγματοποίηση προγραμματισμένων δρομολογίων.

Ιδιαίτερα έντονα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στις γραμμές 81 (ΚΤΕΛ – Κουφάλια και παραλλαγές), 89 (ΚΤΕΛ – Ξηροχώρι/Ακροπόταμος και παραλλαγές), 90 (Κουφάλια – Μάλγαρα και παραλλαγές) και 92 (Κουφάλια – Άθυρα – Ραχώνα και παραλλαγές).

Πρόκειται για γραμμές ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους του Δήμου, καθώς συνδέουν τους οικισμούς μεταξύ τους και με τη Θεσσαλονίκη και εξυπηρετούν καθημερινά μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενους, ηλικιωμένους και πολίτες που δεν διαθέτουν ιδιωτικό μέσο μετακίνησης.

«Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν μπορεί να συνεχιστεί. Για έναν κάτοικο του Δήμου Χαλκηδόνος, το λεωφορείο δεν είναι μια απλή υπηρεσία. Είναι ο τρόπος για να πάει στη δουλειά του, το παιδί του στο σχολείο, ο ηλικιωμένος στον γιατρό, ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Όταν ένα δρομολόγιο καθυστερεί σημαντικά ή δεν πραγματοποιείται χωρίς έγκαιρη ενημέρωση, δημιουργείται πραγματικό πρόβλημα στην καθημερινότητα των πολιτών», τόνισε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος. Και συμπλήρωσε: «Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να καταγράφουμε τα προβλήματα, να μεταφέρουμε τη φωνή των πολιτών και να διεκδικούμε λύσεις. Περιμένουμε από τον ΟΣΕΘ συγκεκριμένες απαντήσεις και, κυρίως, συγκεκριμένες ενέργειες. Η καθημερινή ταλαιπωρία των πολιτών δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα».

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ζητά από τον ΟΣΕΘ συγκεκριμένες απαντήσεις και άμεσες ενέργειες για: