Βιολάντα: Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου από συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης

Έφεση κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολαντα», Κώστας Τζωρτζιώτης, άσκησαν συγγενείς οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους τον περασμένο Ιανουάριο μετά από διαρροή προπανίου, έκρηξη και φωτιά.

«Είμαστε συντετριμμένοι και απογοητευμένοι γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρει την πλήρη ευθύνη για ό,τι έγινε και παρόλα αυτά τον άφησαν ελεύθερο. Δεν υπάρχει λογική πίσω από αυτή την απόφαση. Πριν δύο μήνες ήταν ύποπτος φυγής και τώρα όχι; Στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχειά που αποδεικνύουν ότι γνώριζε και δεν έκανε τίποτα για να διορθώσει το πρόβλημα και να προστατεύσει τις εργαζόμενες. Η μόνη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν είναι η καταδίκη τους και να μπουν στη φυλακή» δήλωσε η Ελένη Κατιδιώτη, η κόρη μιας εκ των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους.

Το σχετικό αίτημα υπέβαλε στην εισαγγελία της Λάρισας ο συνήγορος οικογενειών θυμάτων, Χρήστος Πατούνας, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση σου δικαστικού συμβουλίου με την οποία δεν συμφώνησε η αρμόδια εισαγγελέας.

Όπως υποστηρίζει ξεκάθαρα δεν συντρέχουν λόγοι για την αποφυλάκιση Τζιωρτζιώτη δηλώνοντας πως πρέπει να συνεχιστεί η προφυλάκισή του. Σύμφωνα με την απόφαση ο ιδιοκτήτης κρίθηκε πως δεν είναι ύποπτος φυγής και ύποπτος να τελέσει παρόμοιο αδίκημα. Του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου από την χώρα με την υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης προφυλακίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και με αίτημα που κατατέθηκε από τους συνηγόρους του τον προηγούμενο διάστημα αποφυλακίστηκε μετά από 6,5 μήνες. Κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή (για τον θάνατο των πέντε εργαζομένων) και για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Πηγή: protothema.gr