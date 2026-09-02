Μεταλλευτικό έργο Σκουριών: Η επόμενη ημέρα μιας επένδυσης στρατηγικής σημασίας

Από την ποιοτική απασχόληση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, έως την κοινωνική συνεισφορά, οι Σκουριές αναδεικνύουν πώς μια στρατηγική επένδυση μπορεί να δημιουργεί διαρκές αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη χώρα

Η προσεχής έναρξη λειτουργίας του μεταλλευτικού έργου των Σκουριών, σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας από τις σημαντικότερες, βιομηχανικές επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, η πραγματική σημασία μιας επένδυσης αυτού του μεγέθους δεν εξαντλείται στην έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας. Αντίθετα, είναι η στιγμή κατά την οποία αρχίζει να αποτυπώνεται το ευρύτερο αναπτυξιακό της αποτύπωμα, η αξία που δημιουργεί για την οικονομία, την απασχόληση, τις τοπικές κοινωνίες και την Ελλάδα συνολικά.

Το σημαντικότερο αποτύπωμα αυτής της επένδυσης είναι οι άνθρωποί της. Συνολικά, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας εκτιμάται ότι θα απασχολούν περίπου 3.000 εργαζόμενους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εξειδικευμένου, ανθρώπινου δυναμικού στη βιομηχανία της χώρας, με εργαζομένους που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Μέσα από το Prometheus Mining Academy, ένα πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Δεξιοτήτων άνω των 3 εκατ. ευρώ, η Ελληνικός Χρυσός επενδύει συστηματικά στην εκπαίδευση, το reskilling και το upskilling των εργαζομένων της, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες, προσομοιωτές και εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η επένδυση δημιουργεί ένα ανθρώπινο κεφάλαιο που ενισχύει διαχρονικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας.

Η αναπτυξιακή αξία των Σκουριών, όμως, δεν περιορίζεται στην απασχόληση. Αποτυπώνεται και στη συστηματική ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων σε ορίζοντα εικοσαετίας. Μόνο το 2025, η Ελληνικός Χρυσός επένδυσε 4,1 εκατ. ευρώ, υλοποιώντας 190 έργα που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες. Οι επενδύσεις αυτές καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, οι υποδομές, η περιβαλλοντική προστασία και η ενίσχυση της ποιότητας ζωής, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ισχυρότερης και πιο ανθεκτικής τοπικής οικονομίας.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης αποτυπώνεται πλέον και με μετρήσιμους όρους. Μέσα από την εφαρμογή της μεθοδολογίας Social Return on Investment (SROI), η εταιρεία αξιολόγησε την κοινωνική αξία που παράγουν οι επενδύσεις της, καταγράφοντας τουλάχιστον 5πλάσια κοινωνική αξία για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται. Πρόκειται για μια προσέγγιση που αναδεικνύει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή, αλλά και αποτέλεσμα που μπορεί να αποτιμηθεί, έχοντας μάλιστα πολλαπλασιαστική ισχύ. Σε μια περίοδο όπου η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τη βιομηχανική της βάση και να επιταχύνει την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση μεγάλων έργων. Είναι η δημιουργία επενδύσεων που παράγουν διαχρονική αξία για την οικονομία, την κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας.