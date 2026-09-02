Πλεύρης για Σαμαρά: Ευελπιστώ, μέχρι την τελευταία στιγμή, να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη

Στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αναφέρθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τρέφει σεβασμό προς το πρόσωπό του. Ωστόσο, σημείωσε πως, σε περίπτωση που προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, η Νέα Δημοκρατία θα εισέλθει σε τροχιά πολιτικής αντιπαράθεσης μαζί του.

Αναλυτικότερα απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πολιτικός αντίπαλος της ΝΔ ο Αντώνης Σαμαράς σημείωσε:

«Τον σέβομαι απόλυτα, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που, αξιακά και ιδεολογικά, με άγγιξαν και με αγγίζουν. Δεν τον τοποθετώ στην ίδια κατηγορία με πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί δεξιότερα, σε εισαγωγικά, της Νέας Δημοκρατίας και ασκούν κριτική. Είναι ένας άνθρωπος που υπήρξε πρωθυπουργός και πρόεδρος και ευελπιστώ, μέχρι την τελευταία στιγμή, να καταλάβει ότι το μείζον είναι η παράταξη. Ακόμη και στα μεγάλα κόμματα υπάρχει εσωτερική ιδεολογική μάχη, ώστε να μπορέσει να διαμορφωθεί μια ταυτότητα. Ο σεβασμός προς τον Αντώνη Σαμαρά θα υπάρχει πάντα. Εάν, όμως, προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, θα υπάρξει πολιτική αντιπαράθεση», ανέφερε ο κ. Πλεύρης.

«Στις εκλογές πηγαίνουμε για την αυτοδυναμία. Δεν ανοίγουμε καμία συζήτηση για συγκυβερνήσεις. Όταν έρθουν τα αποτελέσματα, τότε, ανάλογα με το ποσοστό που θα έχει λάβει κάθε κόμμα, θα προσαρμόσει και την πολιτική του», συμπλήρωσε.

Για τον Αλέξη Τσίπρα

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος σήμερα θα παρουσιάσει από τη Θεσσαλονίκη το προεκλογικό του πρόγραμμα, πριν από τα εγκαίνια της ΔΕΘ σημείωσε: «Το ότι επιλέγει να μιλήσει πριν από τον πρωθυπουργό παραπέμπει σε πολιτική Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν παραπέμπει σε πολιτική ενός πρώην πρωθυπουργού. Γνωρίζει τους κανόνες της Δημοκρατίας μας. Θα έπρεπε να περιμένει να τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός και στη συνέχεια να τοποθετηθεί ο ίδιος. Ακόμη και αυτό δείχνει μια παλινωδία που τον χαρακτηρίζει. Όλοι αποτελούν αντιπάλους. Αυτό που λέγεται, ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον βασικό μας αντίπαλο, δεν ισχύει».