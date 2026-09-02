Ξεκινά από σήμερα ο τρύγος στον αστικό αμπελώνα του δήμου Θεσσαλονίκης

Η ώρα του Τρύγου έφτασε στον Αστικό Αμπελώνα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγίου Δημητρίου, έναντι Καυτανζογλείου Σταδίου).

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας Βασίλης Διαμαντάκης σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8:30 δίνουν το σύνθημα για την έναρξη της συγκομιδής των κόκκινων ποικιλιών (ξινόμαυρου και αγιωργίτικου), με τη συμμετοχή του Δήμου και εθελοντών.

Το αμπέλι αναμένεται να προσφέρει περί τις 500 – 600 φιάλες κρασιού, με τη «Γοργόνα», το κρασί της Θεσσαλονίκης, να στηρίζει με μέρος της παραγωγής του τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης θα τιμήσει τον οινοποιό Ευάγγελο Γεροβασιλείου, για την πολυετή υποστήριξη και προσφορά του στον αστικό αμπελώνα, καθώς στο Κτήμα Γεροβασιλείου πραγματοποιείται αφιλοκερδώς η επεξεργασία και εμφιάλωση του κρασιού.