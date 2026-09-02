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Συναγερμός για φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός στην Εύβοια για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Κάρυστο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 11:30.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από τον Δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας.

Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Στις 11:45 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Το μήνυμα καλεί κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Εύβοια Κάρυστος Φωτιά

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