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Θεσσαλονίκη: Η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται απόψε στο Θέατρο Γης για μία μοναδική συναυλία

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THESTIVAL TEAM

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Η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, για μία μεγάλη και συναρπαστική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, στο πλαίσιο της σαρωτικής περιοδείας της «Λογαριασμός Summer Tour».

Έχοντας κάνει sold out εμφανίσεις όλους τους προηγούμενους μήνες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και με την περιοδεία της να αποτελεί από τα πιο επιτυχημένα συναυλιακά events της χρονιάς, η Κατερίνα Λιόλιου έρχεται να μοιραστεί τη μοναδική εμπειρία του «Λογαριασμός Summer Tour» με την πόλη της, τη Θεσσαλονίκη, σε μία βραδιά με πολλή μουσική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Με τις πολυπλατινένιες και super viral επιτυχίες της που κυκλοφορούν από την Panik Platinum, τις καθηλωτικές ερμηνείες της, την εκρηκτική σκηνική παρουσία και τη μοναδική επικοινωνία που αναπτύσσει με το κοινό, η Κατερίνα Λιόλιου είναι έτοιμη να χαρίσει μία συναυλία που θα μείνει αξέχαστη.

Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
Συμμετέχει ο Jordee.

Εισιτήρια
στο more.com: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/katerina-lioliou-thessaloniki
και στα καταστήματα Public

Θεσσαλονίκη Κατερίνα Λιόλιου

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