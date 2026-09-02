Μαρινάκης: Λεφτά από Monopoly οι υποσχέσεις της αντιπολίτευσης

Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε “λεφτά από Monopoly” τις οικονομικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης, ανεβάζοντας τους τόνους στη συζήτηση για την ακρίβεια και το κόστος των εξαγγελιών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι «δεν θα σχολιάσουμε τα λεφτά από Monopoly που δίνει κάθε κόμμα της αντιπολίτευσης», επιμένοντας ότι κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένη απάντηση για το πώς χρηματοδοτείται.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και για τις προτάσεις αντιμετώπισης της ακρίβειας. «Όποιος ισχυρίζεται ότι με 12 μέτρα θα μετατρέψει τον πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό κοροϊδεύει τον κόσμο», είπε. Ο κ. Μαρινάκης απέρριψε παράλληλα τον όρο «ακρίβεια Μητσοτάκη», χαρακτηρίζοντάς τον λαϊκισμό.

«Το να βαφτίζεις αυτό το φαινόμενο ακρίβεια Μητσοτάκη απλά είναι λαϊκισμός», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική επιλογή είναι η στήριξη των πολιτών να ακολουθεί τις δυνατότητες που δημιουργεί η οικονομία.

Όπως είπε, στόχος είναι «χωρίς να λες ότι γεννώνται από κάπου λεφτά, από την απόδοση της οικονομίας, να δημιουργήσεις συνθήκες ο κόσμος να παίρνει πίσω όσα παραπάνω μπορούμε να δώσουμε για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια». Για τις περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις φέρονται να προχώρησαν σε νέες αυξήσεις τιμών ή σε «τρικ στο ράφι», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζήτησε αυστηρή εφαρμογή των ελέγχων.

«Πρέπει εδώ οι αρμόδιες αρχές να εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους», τόνισε.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας» για το καλώδιο

Ακόμη πιο κατηγορηματικός εμφανίστηκε για το καλώδιο και τις τουρκικές αιτιάσεις περί άδειας. «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άδειας», ξεκαθάρισε, αναφερόμενος στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης. «Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα ζήτημα από πλευράς του αναδόχου, της εταιρείας στο συγκεκριμένο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης. Θα γίνει ό,τι προβλέπεται από το διεθνές δίκαιο», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από το διεθνές δίκαιο. Δεν θα ξαναγράψουμε το διεθνές δίκαιο επειδή δεν αρέσει σε μία χώρα». Ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε και την ανάγνωση ότι η νέα ένταση σηματοδοτεί το τέλος των «ήρεμων νερών» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

«Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν έχει ως τίτλο τα ήρεμα νερά», είπε. Όπως εξήγησε, η Αθήνα επιδιώκει τον διάλογο και θεωρεί ότι μέσα από αυτόν μπορούν να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα, χωρίς αυτό να συνεπάγεται «την οποιαδήποτε υποχώρηση σε πάγιες εθνικές γραμμές».