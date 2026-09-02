Βελόπουλος: Το “Antinero” από ασπίδα προστασίας μετατράπηκε σε σύμβολο κακοδιαχείρισης

Με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στη Λέσβο και τις θανατώσεις ζώων τους λόγω του αφθώδους πυρετού, άρχισε τη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

«Θα έπρεπε να στείλει η κυβέρνηση ένα κλιμάκιο για να δει τι συμβαίνει στη Λέσβο. Οι κτηνοτρόφοι χάνουν τα ζωντανά τους, τα στέλνετε με το έτσι θέλω για σφαγή και δεν αντιλαμβάνεστε τι κάνετε. Οι κτηνοτρόφοι δένονται με τα ζωντανά τους. Εσείς τους καταστρέφετε», ανέφερε ο κ. Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, μιλώντας για το πρόγραμμα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας δασών που υλοποιείται στην Ελλάδα με την ονομασία “Antinero”, με χρηματοδότηση κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε «Ρωτώ: Πού πήγαν τα λεφτά αυτά; Συνολικά διατέθηκαν πάνω από 600 εκατ. ευρώ. Στις 24/1/2025 η Κομισιόν αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα χρήζει ελέγχου για παραβιάσεις. Καταγγέλθηκε ότι εκατομμύρια ευρώ πήγαν σε άσχετα προγράμματα, π.χ. «ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» (70-100 εκατ. ευρώ). Το “Antinero” από ασπίδα προστασίας μετατράπηκε σε σύμβολο κακοδιαχείρισης. Ποιοι έφαγαν τα λεφτά; Πού πήγαν τα κονδύλια; Ποιος θα λογοδοτήσει για την καταστροφή των δασών;».

Στη συνέχεια ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στα έργα αποκατάστασης των ζημιών σε Θεσσαλία, Έβρο και Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε «Και με τη Θεσσαλία τι έγινε; Η κυβέρνηση μετά τον DANIEL είχε ανακοινώσει ότι η Θεσσαλία θα σωθεί χάρις στο αντιπλημμυρικό σχέδιο από την Ολλανδία. Κι έτσι εμφανίστηκε μία εταιρεία Ολλανδών ειδικών…. από τον Ταύρο!!! Φυσικά σήμερα η Θεσσαλία παραμένει ανοχύρωτη. Ναι ακούμε λόγια και βλέπουμε υπουργικές αποφάσεις. Όμως δουλειά δεν γίνεται.

Στα έργα αποκατάστασης του Έβρου, παρατηρείται δραματική μείωση του προϋπολογισμού. Αρχικά το σχέδιο “Έβρος Μετά” ήταν ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ. Τελικά περιορίστηκε σε μόλις 312, 6 εκατ. Ανεμογεννήτριες όμως τοποθετήθηκαν στα καμμένα! Όπως ακριβώς και στο Πόρτο Γερμενό, όπου τώρα στήνετε ανεμογεννήτριες, όπως έγινε και στο Λαύκο Πηλίου».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με αφορμή τη σημερινή συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, παρουσίασε τις προτάσεις του κόμματος του:

«-1η: ‘Αμεση θέσπιση της έκδοσης καθημερινά χάρτη πρόβλεψης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αντίστοιχα με τον χάρτη πρόβλεψης του κινδύνου πυρκαγιάς.

-2η: Εξακολουθούμε να μην έχουμε σύστημα έκτακτης στελέχωσης του σεισμολογικού κέντρου εκτός δημοσίου ωραρίου. Μετά τις 2 το μεσημέρι λειτουργεί τηλεφωνητής.

-3η: Οι περιφέρειες δεν έχουν μηχανικούς. Στείλετε μηχανικούς επιτέλους.

-4η: Τα όμβρια ύδατα σε κάθε περιοχή να συγκεντρώνονται σε υπόγειες τεχνητές λίμνες, περιμετρικά τους να υπάρχει πάρκο με γκαζόν, δέντρα κλπ, ώστε να δημιουργείται μια αρχιτεκτονική τοπίου».

«Να σταματήσει το πανηγύρι στη ΔΕΘ»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος στη συνέχεια αναφέρθηκε στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, επαναλαμβάνοντας την άποψη ότι «πρέπει να σταματήσει αυτό το πανηγύρι».

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε «Και πάμε στη ΔΕΘ. Είναι λογικό να πηγαίνει ο πρωθυπουργός να εγκαινιάζει την έκθεση και να εκφωνεί λόγο. Αλλά στην ΔΕΘ για να κάνει τι;

Δήθεν στηρίζετε τη Μακεδονία, αλλά την πτωχεύσατε και την προδίδετε. 50 υπουργοί σπεύδουν στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί τρέμετε την Ελληνική Λύση. Εμείς θα είμαστε πρώτοι εκεί. Στέλνετε 50 υπουργούς και κανείς από αυτούς δεν είναι βορειο-Ελλαδίτης. Κανονικά έπρεπε να υπάρχουν υπουργοί από κάθε περιφέρεια και να κυβερνούν υπέρ όλης της χώρας. Και όχι να κυβερνάται η χώρα από το παρακράτος του Κολωνακίου. Εσείς ρημάξατε τη Μακεδονία… Είστε ανεπιθύμητοι στη Μακεδονία και την ΔΕΘ. Πηγαίνει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη με το τρίπτυχο “παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλλίτερα”. Ναι. Και μετά ξύπνησε. Αυτός ο άεργος που δεν ξέρει να παράγει, μιλάει για παραγωγή. Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη Δημοκρατία με το δημοψήφισμα, μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτός που κάθεται όλη την ημέρα σε βίλα και σε κότερα λέει ότι θα περνάμε καλύτερα».

«Γελοιότητες στην εξωτερική πολιτική»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για τα ελληνοτουρκικά, επισημαίνοντας «Κάνετε γελοιότητες στην εξωτερική πολιτική. Η Τουρκία ζήτησε να φύγουν οι PATRIOT από την Κάρπαθο και τελικά έφυγαν. Και η Τουρκία ικανοποιήθηκε. Όταν σε χειροκροτά ο εχθρός σου, τότε είσαι εθνικά επιζήμιος. Στην Αλεξ/πολη μπαίνουν DRONES και τι κάνετε; Στέλνετε αεροσκάφη για να τα αναχαιτίσουν. Μα είναι γελοιότητα να σπαταλάς κηροζίνη επειδή δεν έχεις DRONES ή δεν έχεις συστήματα ANTI-DRONE… Είναι γελοιότητα, για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, να μεταβιβάζεις την εθνική κυριαρχία σου σε ιδιωτική εταιρεία και να περιμένεις από τον ιδιώτη, που κάνει δουλειές με την Τουρκία, να πολεμήσει για εσένα. Κύριοι της ΝΔ, η εθνική κυριαρχία δεν μεταβιβάζεται. Υπερασπίζεται».

Ακρίβεια: Η κυβέρνηση νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34% για να πουλήσει «μειώσεις» των 5 λεπτών

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας, λέγοντας ότι «… το κόλπο του Μητσοτάκη ξεσκεπάστηκε. Νομιμοποιεί τις όποιες κρυφές ανατιμήσεις έως 34%, για να πουλήσει “μειώσεις” των 5 λεπτών. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται έναν τροχονόμο της αισχροκέρδειας, όπως ο Μητσοτάκης και η ΝΔ. Η Ελλάδα χρειάζεται την Ελληνική Λύση που θα πατάξει στην αισχροκέρδεια» σημείωσε ο κ. Βελόπουλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ