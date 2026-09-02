Δ. Νεάπολης – Συκεών: Ζητά με ομόφωνο ψήφισμα την άμεση απόσυρση του Μνημείου του Επταπυργίου από τον κατάλογο των ιδιωτικών εκδηλώσεων

Την άμεση απόσυρση του ιστορικού Μνημείου του Επταπυργίου (Γεντί-Κουλέ) από τον κατάλογο χώρων για διοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων του ΟΔΑΠ ζητά ο δήμος Νεάπολης-Συκεών, με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς, όπως τονίζεται, πρόκειται για μια «κίνηση ασέβειας στους φυλακισμένους και εκτελεσμένους αγωνιστές».

Όπως τονίζεται στο ψήφισμα, το οποίο εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (31.8.2026), «το Επταπύργιο ή Γεντί Κουλέ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Θεσσαλονίκης, που πέρα από τη Βυζαντινή και Οθωμανική ιστορία του είναι γνωστό κυρίως για τη λειτουργία του ως φυλακή» και ότι «στη συλλογική μνήμη της πόλης μας συνδέεται ιδιαίτερα με τους αγώνες της Αντίστασης και της Αριστεράς, καθώς εκεί φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν πολλοί αγωνιστές και είναι διαχρονικό σύμβολο διώξεων αλλά και αγώνα για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη».

Στο ψήφισμα γίνεται λόγος και στις τελευταίες εξελίξεις μετά την ανακάλυψη ομαδικών τάφων με 46 ανθρώπινους σκελετούς, που αποδίδονται σε φυλακισμένους αγωνιστές στο Επταπύργιο κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου, και εκτελέστηκαν στον «συνήθη τόπο» με αποφάσεις των έκτακτων Στρατοδικείων, ενώ πρόσφατα ο χώρος, και συγκεκριμένα το Πάρκο Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Ε. Συκεών, ανακηρύχθηκε Ιστορικός Τόπος.

«Με τις πρόσφατες ανακαλύψεις σκελετών εκτελεσμένων πολιτικών κρατούμενων, ανασύρθηκαν οι μνήμες της πόλης, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό “Βαστίλη της Θεσσαλονίκης”. Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας και της κοινής γνώμης, και εκτός ελληνικών συνόρων, απέδειξε την ανάγκη για ανάδειξη και σεβασμό στην ιστορία», αναφέρεται στο ψήφισμα,

«Κίνηση ασέβειας…»

«Μετά την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου για το γενικό κοινό, ο νόμος του Υπουργείου Πολιτισμού, που ψηφίστηκε πρόσφατα, εντάσσει το Μνημείο στον κατάλογο χώρων για τημίσθωση για τηδιοργάνωση ιδιωτικών εκδηλώσεων του ΟΔΑΠ, μέσω της πλατφόρμας Helenic Heritage», επισημαίνεται στο ομόφωνο ψήφισμα (αριθ. 151/2026), και συνεχίζει:

«Ως Δήμος Νεάπολης-Συκεών, μαζί με πλήθος φορέων που έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί, αντιλαμβανόμαστε τησυγκεκριμένη κίνηση ως ασέβεια στους φυλακισμένους και εκτελεσμένους αγωνιστές.

Όροι όπως “σκηνικό της δικής σας γαστρονομικής εμπειρίας” και το ερώτημα “Είστε έτοιμοινα γράψετε τη δική σας σελίδα στην ιστορία;”, είναι στην αντίθετη κατεύθυνση από την αναγκαία ανάδειξη της ιστορίας του Μνημείου ως τόπος συλλογικής μνήμης για τους αγώνες για ελευθερία, δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη.

Για τους παραπάνω λόγους ως Δήμος Νεάπολης-Συκεών καλούμε το Υπουργείο Πολιτισμού να αποσύρει άμεσα το Επταπύργιο από τον κατάλογο μίσθωσης για ιδιωτικές εκδηλώσεις και την άμεση έναρξη διαλόγου με τους φορείς της πόλης για την ουσιαστική ανάδειξη του Μνημείου».