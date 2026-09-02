Από το Διάστημα έως την Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ΑΠΘ στην 90ή ΔΕΘ – Η έρευνα και η καινοτομία στην πράξη

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθεμάτων και δράσεων, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας στο κοινό σύγχρονες ερευνητικές και τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίες αναπτύσσονται στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Τα εγκαίνια του περιπτέρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, στον εκθεσιακό χώρο του Αριστοτελείου, στο περίπτερο 17 (Akademia), stand 35.

Από την αεροδιαστημική, τα νανο- & ραδιοτηλεσκόπια και την αγωνιστική μηχανική, έως την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοϊατρική, τη συνθετική βιολογία και την ιατρική του μέλλοντος, τα εκθέματα αναδεικνύουν το εύρος της έρευνας και τη δημιουργικότητα των φοιτητικών ομάδων και των ερευνητικών εργαστηρίων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η υγεία και η φυσική κατάσταση, η προσβασιμότητα, ο βιώσιμος τουρισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας, η βιώσιμη διατροφή και η εκπαίδευση είναι ορισμένοι από τους τομείς στους οποίους η έρευνα και η καινοτομία του Αριστοτελείου δημιουργούν νέες εφαρμογές και λύσεις με κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινοτόμες φοιτητικές ομάδες, να δουν προσομοιώσεις, εκθέματα, έργα, εφαρμογές, να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες και να έρθουν σε άμεση επαφή με την έρευνα που πραγματοποιείται σήμερα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον χώρο παράλληλων εκδηλώσεων, στο περίπτερο 17.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα των εκθετών