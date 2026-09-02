Κλέαρχος Μαρουσάκης: Με δύο “πρόσωπα” ο καιρός – Έρχονται καταιγίδες και μελτέμια, πότε επιστρέφει το καλοκαίρι

Δύο διαφορετικά «πρόσωπα» θα δείξει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, καθώς η ζέστη θα δώσει τη θέση της σε καταιγίδες και βοριάδες, σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Open, σήμερα Τετάρτη 2/9 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από τις απογευματινές ώρες θα αρχίσουν να αναπτύσσονται καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αύριο, Πέμπτη 3/9, αναμένεται να γενικευτούν και να επηρεάσουν περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στη νότια Κρήτη θα είναι ισχυρότεροι, φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι.

Η αστάθεια θα περιοριστεί την Παρασκευή και το Σάββατο, δίνοντας τη θέση της σε ενισχυμένα μελτέμια.

Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή, οι βοριάδες θα ενισχυθούν, με τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Την ίδια ώρα, η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, η σημερινή ημέρα θα έχει καλοκαιρινά χαρακτηριστικά, χωρίς αξιόλογα φαινόμενα. Όμως, από την Παρασκευή οι βοριάδες θα ενισχυθούν και στην Αττική, με τις εντάσεις τους να φτάνουν τα 7 μποφόρ και να επιμένουν έως και την Κυριακή.

Στη Θεσσαλονίκη χρειάζεται προσοχή, καθώς η ημέρα θα ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες, όμως από αργά το απόγευμα αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα δεν αποκλείεται να διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καταιγίδες την Πέμπτη, 8 μποφόρ από την Παρασκευή

Αύριο, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, αναμένεται έντονη αστάθεια. Από το μεσημέρι και κυρίως τις απογευματινές ώρες, οι βροχές και οι καταιγίδες θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς νοτιότερες και ανατολικότερες περιοχές.

Τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρά, γι’ αυτό και απαιτείται αυξημένη προσοχή.

Από την Παρασκευή, η αστάθεια θα υποχωρήσει και θα περιοριστεί κυρίως στα ορεινά, ενώ τη θέση της θα πάρουν τα ενισχυμένα μελτέμια.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών έως και την Κυριακή.

Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν και ένα νέο θερμό κύμα θα επηρεάσει τη χώρα, ανεβάζοντας και πάλι τον υδράργυρο έως τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Έτσι, η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να κυλήσει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς.