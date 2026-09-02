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Φωτιά στην Κάρυστο: Νέο 112 για εκκένωση δύο περιοχών – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κάρυστο της Εύβοιας, σε αγροτοδασική έκταση.

Μάλιστα, λίγο μετά τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στις περιοχές ΟΣΜΑΕΣ και Ερωδιός της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας να απομακρυνθούν μέσω παραλιακής οδού προς Κάρυστο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, εστάλη νέο μήνυμα για εκκένωση της Θεατρούπολης: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Θεατρούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε μέσω Παραλιακής Οδού προς Κάρυστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 36 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις παρέχουν υδροφόρες από τον δήμο Καρύστου και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Φωτιά στην Κάρυστο

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