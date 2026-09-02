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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ζάκυνθος: Χειροπέδες σε δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης – Διακινούσαν ναρκωτικά και όπλα

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στην κατοχή, αποθήκευση και πώληση όπλων στη Ζάκυνθο, συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, 1 Σεπτεμβρίου 2026, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, 2 από τα μέλη της.

Η σύλληψή τους, πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Ζακύνθου, έπειτα από επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε., με τη συνδρομή Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου.

Πρόκειται για δύο 41χρονους ημεδαπούς, με τον έναν εκ των δύο, να αποτελεί το αρχηγικό μέλος, ο οποίος συντόνιζε τη δραστηριότητα της ομάδας στην παράνομη διακίνηση όπλων, με άμεσο συνεργάτη τον δεύτερο 41χρονο.

Συνολικά, στην κατοχή τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 8.300 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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