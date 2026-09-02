Φον ντερ Λάιεν και Ρούτε προειδοποιούν τη Ρωσία μετά την απόπειρα στη Λειψία: “Δεν θα ανεχθούμε εκφοβισμό”

Η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη και η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «νέα κανονικότητα» αυξανόμενων απειλών στο έδαφός της, δήλωσαν σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ΕΕ και το ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Λίγο μετά την προγραμματισμένη συνάντησή τους στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, η Φον ντερ Λάιεν και ο Μαρκ Ρούτε προέβησαν σε δηλώσεις αναφορικά με την απόπειρα επίθεσης στη Λειψία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το περιστατικό συνιστά «νέα κλιμάκωση» σε έδαφος της ΕΕ και το απέδωσε ευθέως στη Ρωσία. «Πρόκειται για επίθεση με χρήση στρατιωτικού υλικού, που πραγματοποιήθηκε από Ρώσους πράκτορες σε έδαφος της ΕΕ», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η ΕΕ «δεν θα το ανεχθεί» και ότι στέκεται «σε πλήρη αλληλεγγύη» προς τη Γερμανία. «Ο εκφοβισμός δεν θα λειτουργήσει», ανέφερε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι εάν στόχος της ρωσικής ενέργειας ήταν να κάνει την Ευρώπη να επανεξετάσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο.

Η φον ντερ Λάιεν συνέδεσε το περιστατικό της Λειψίας με ένα ευρύτερο μοτίβο αυξανόμενων, όπως είπε, επικίνδυνων ενεργειών της Ρωσίας, αναφέροντας επανειλημμένες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, drones που έχουν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία αεροδρομίων και παρεμβάσεις σε κρίσιμες υποδομές.

«Το περιστατικό στη Λειψία δείχνει μια νέα σκληρή αλήθεια για τους Ευρωπαίους: ότι αυτή είναι η νέα κανονικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αντιδρά «ταχύτερα και καλύτερα» στην «απερισκεψία» της Ρωσίας, αντιμετωπίζοντας τις καθημερινές υποδομές ως πιθανούς στόχους και προστατεύοντάς τες αναλόγως. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η ΕΕ θα στηρίζει κάθε κράτος-μέλος που στοχοποιείται από τη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη ομάδες ταχείας αντίδρασης που μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτού του τύπου τις επιθέσεις.

Η πρόεδρος της Επιτροπής τόνισε ότι η ΕΕ θα εντείνει την πίεση προς τη Ρωσία μέσω των κυρώσεων και όπως είπε, «δεν θα σταματήσουμε, μέχρι η Ρωσία να σταματήσει τους βομβαρδισμούς και τη δολοφονία αθώων παιδιών, ανδρών και γυναικών στην Ουκρανία». Πρόσθεσε ότι «κάθε κενό που εκμεταλλεύεται η Ρωσία είναι ένα κενό που πρέπει να κλείσουμε», σημειώνοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συζητούν σήμερα τις σχετικές καταχωρίσεις.

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ έχει λάβει νέο αίτημα πληρωμής από την Ουκρανία, ύψους «αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ», για την κάλυψη αναγκών της χώρας, μεταξύ άλλων στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας. Όπως είπε, τα κράτη-μέλη εξετάζουν το ουκρανικό αίτημα και η διαδικασία «κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση». Σημείωσε, ότι το νέο αίτημα έρχεται επιπλέον του ευρωπαϊκού δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ότι από τον Ιούνιο έχουν ήδη διατεθεί 8,5 δισ. ευρώ για drones και πυραύλους, και πως η χρηματοδότηση θα διατεθεί και για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών από ευρωπαϊκές χώρες.

Η φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων αντιαεροπορικής άμυνας, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται ταχύτερο και περισσότερο ολοκληρωμένο σύστημα προειδοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη, ώστε οι απειλές να εντοπίζονται και να αναχαιτίζονται ταχύτερα. Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε το σχέδιο της ΕΕ για επενδύσεις ύψους 800 δισ. ευρώ στην άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού χρηματοδότησης SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι «η Ρωσία γίνεται ολοένα και πιο απερίσκεπτη», καθώς συνεχίζει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. «Έχουμε δει περισσότερα drones και πυραύλους να διασχίζουν τον εναέριο χώρο μας κατά μήκος της ανατολικής μας πτέρυγας, δημιουργώντας αυξημένο κίνδυνο», είπε. Παράλληλα, έκανε λόγο για αύξηση των «κακόβουλων δραστηριοτήτων» που στοχεύουν απευθείας το έδαφος των συμμάχων, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πυρκαγιές σε εργοστάσια που παράγουν αμυντικό εξοπλισμό για την Ουκρανία, καθώς και τη ρωσική υβριδική επίθεση στη Λετονία.

«Οι κίνδυνοι που θέτει η Ρωσία είναι σαφείς και εργαζόμαστε όλο το εικοσιτετράωρο για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας ασφαλείς», τόνισε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, ενώ υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της Ρωσίας να διχάσει τους συμμάχους ή να τους αποτρέψει από τη στήριξη της Ουκρανίας θα αποτύχει. «Η ενότητά μας είναι ακλόνητη, η στήριξή μας προς την Ουκρανία είναι ξεκάθαρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μ. Ρούτε υπενθύμισε τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, επισημαίνοντας ότι οι σύμμαχοι συμφώνησαν να διαθέσουν τουλάχιστον 70 δισ. ευρώ για τη στήριξη της Ουκρανίας το 2026 και το ίδιο ποσό το επόμενο έτος, ενώ χαρακτήρισε «κρίσιμης σημασίας» το ευρωπαϊκό δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στη φον ντερ Λάιεν για τις προσπάθειές της να προωθήσει τη σχετική διαδικασία. Επιπλέον, υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις αμυντικές δαπάνες των ευρωπαίων συμμάχων και του Καναδά, σημειώνοντας ότι το 2025 καταγράφηκαν νέες αμυντικές δαπάνες άνω των 139 δισ. δολαρίων.

Τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ υπογράμμισαν ότι η στενότερη συνεργασία ΕΕ και ΝΑΤΟ είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των νέων απειλών. «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παραμένουν ενωμένοι στη δέσμευσή τους για τη συλλογική άμυνα», τόνισε ο Μ. Ρούτε. «Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε από την πλευρά της η φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην άμυνα ενισχύουν το ΝΑΤΟ και δίνουν νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ