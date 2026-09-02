Γεραπετρίτης: Δεν θα δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε και σε τοποθέτησή του στη δημόσια τηλεόραση, πως η Ελλάδα δεν θα κάνει καμία υποχώρηση σε ό,τι έχει να κάνει με τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Αμέσως μετά το πέρας της συμμετοχής του στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ “Gymnich”, είπε στην ΕΡΤ:

Ολοκληρώσαμε το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτού είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τους ομολόγους μου σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Ιδίως αναφέρθηκα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου.

Η Ελλάδα στέκεται πάντοτε στο πλευρό του Διεθνούς Δικαίου. Στέκεται πάντοτε υπέρ της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.