Συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή: “Ο πόνος δεν περνάει ποτέ, τεράστιο το κενό”, έγραψε ο γιος του

Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την ημέρα που ο Αντώνης Βαρδής έφυγε από τη ζωή και ο γιος του Γιάννης Βαρδής τίμησε τη μνήμη του μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τραγουδιστής ανέβασε στα stories του φωτογραφίες του καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών και τόνισε πως ο πόνος της απώλειάς του δεν πρόκειται να περάσει ποτέ, καθώς έχει αφήσει ένα σημαντικό κενό σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Γιάννης Βαρδής δημοσίευσε αρχικά μία κοινή τους εικόνα, ενώ στη δεύτερη ο Αντώνης Βαρδής βρισκόταν μόνος του μπροστά στη θάλασσα. Σε αυτή ο πρώτος σημείωσε: «Μικραίνει ο πόνος, αλλά δεν περνάει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις. Τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου».

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μερικά ακόμη στιγμιότυπα του πατέρα του, τα οποία συνόδευσε με κάποια από τα τραγούδια του. Σε ένα από αυτά παρέθεσε τους στίχους του «Εθνική Οδός»: «Έρχομαι και φεύγω, το ’χω δει το έργο. Ξέρω πως τελειώνει και πως ξαν’αρχινά. Θα έρθω και θα φύγω και ίσως λίγο λίγο να συναντηθούμε κι εμείς στο πουθενά».

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