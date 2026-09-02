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Συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή: “Ο πόνος δεν περνάει ποτέ, τεράστιο το κενό”, έγραψε ο γιος του

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Δώδεκα χρόνια συμπληρώθηκαν σήμερα από την ημέρα που ο Αντώνης Βαρδής έφυγε από τη ζωή και ο γιος του Γιάννης Βαρδής τίμησε τη μνήμη του μέσα από αναρτήσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο τραγουδιστής ανέβασε στα stories του φωτογραφίες του καλλιτέχνη που άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών και τόνισε πως ο πόνος της απώλειάς του δεν πρόκειται να περάσει ποτέ, καθώς έχει αφήσει ένα σημαντικό κενό σε προσωπικό αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ο Γιάννης Βαρδής δημοσίευσε αρχικά μία κοινή τους εικόνα, ενώ στη δεύτερη ο Αντώνης Βαρδής βρισκόταν μόνος του μπροστά στη θάλασσα. Σε αυτή ο πρώτος σημείωσε: «Μικραίνει ο πόνος, αλλά δεν περνάει ποτέ. Σαν σήμερα αποφάσισες να φύγεις. Τεράστιο το συναισθηματικό αλλά και το μουσικό κενό σου».

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε μερικά ακόμη στιγμιότυπα του πατέρα του, τα οποία συνόδευσε με κάποια από τα τραγούδια του. Σε ένα από αυτά παρέθεσε τους στίχους του «Εθνική Οδός»: «Έρχομαι και φεύγω, το ’χω δει το έργο. Ξέρω πως τελειώνει και πως ξαν’αρχινά. Θα έρθω και θα φύγω και ίσως λίγο λίγο να συναντηθούμε κι εμείς στο πουθενά».

Δείτε τις φωτογραφίες

Αντώνης Βαρδής Γιάννης Βαρδής

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