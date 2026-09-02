Έλενα Ακρίτα: Η ΝΔ της αγίας οικογένειας κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα

Δεν εξελέγη αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, καθώς η υποψηφιότητα που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκεκριμένη θέση δεν εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία.

Στην ψηφοφορία συμμετείχαν 288 βουλευτές, με 119 να τάσσονται υπέρ της υποψηφιότητάς της και 169 να δηλώνουν «παρών».

Με βάση τις τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων, υπέρ της Έλενας Ακρίτα τάχθηκαν οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης, ενώ «παρών» ψήφισαν η Νέα Δημοκρατία και η Νίκη.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ίδια η Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύοντας selfie από την Ολομέλεια, επισημαίνοντας ότι «η ΝΔ της αγίας οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα».

Παράλληλα, ευχαρίστησε όχι μόνο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητά της, μεταξύ των οποίων και το ΠΑΣΟΚ.

Όλη η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για τη θέση Αντιπροέδρου.

Υπέρ 👉119 ψήφοι και 👉παρών 169 από τη ΝΔ και τη Νίκη. Η ΝΔ της αγιας οικογένειας Μητσοτάκη κατόρθωσε να μπλοκάρει την υποψηφιότητα.

Μεγάλο ευχαριστώ στην πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ που με πρότεινε ομόφωνα.

Ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ στα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας και τους ανεξάρτητους βουλευτές από Νέα Αριστερά, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση και τα άλλα προοδευτικά κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητα μας.»