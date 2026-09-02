Φωτιά στο Αρχοντικό Παιανίας: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης, για φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Αρχοντικό Παιανίας.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 12 οχήματα και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Παιονίας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.