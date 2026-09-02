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Φωτιά στο Αρχοντικό Παιανίας: Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο – Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης, για φωτιά που ξέσπασε στην Παιανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Αρχοντικό Παιανίας στην Αττική και το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων και στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Παιονίας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

Παιανία Φωτιά

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