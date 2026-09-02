MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δίπλωσε νταλίκα στον Περιφερειακό – Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, στο ύψος του Ευόσμου, μία νταλίκα εξετράπη από την πορεία της, δίπλωσε και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.

Από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του. Λόγω του συμβάντος, δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο, καθώς ήταν ανοιχτή μόνο η μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της νταλίκας.

Όπως μετέδωσε το Mega, ο οδηγός της νταλίκας ισχυρίστηκε πως το όχημα πιθανώς να γλίστρησε στον δρόμο, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί βροχόπτωση.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Φον Ντερ Λάιεν: Oι υβριδικές επιθέσεις δεν θα περάσουν χωρίς σαφή απάντηση – Στο τραπέζι νέες κυρώσεις στη Ρωσία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Ο Τζόναθαν Γκόμεζ ανανέωσε ως το 2028 και παραχωρήθηκε δανεικός στην Όσναμπρικ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Λάθος συνεννόηση διοργανωτών και Αστυνομίας”, λέει ο 24χρονος που συνελήφθη για το drift στη Μ. Αλεξάνδρου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τραγωδία έξω από τη Θήβα: Νεκρός 56χρονος σε σφοδρή σύγκρουση αγροτικού με φορτηγό

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

Ανθή Βούλγαρη: “Από αύριο θα λιβανίζω παντού”

ΕΘΝΙΚΑ 12 ώρες πριν

“Ποδαρικό” του Σεπτέμβρη με τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο: Drones προχώρησαν σε παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου