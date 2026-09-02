Θεσσαλονίκη: Δίπλωσε νταλίκα στον Περιφερειακό – Μετ’ εμποδίων η κυκλοφορία – Βίντεο
THESTIVAL TEAM
Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκλήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα, στο ύψος του Ευόσμου, μία νταλίκα εξετράπη από την πορεία της, δίπλωσε και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες.
Από το τροχαίο δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός και ο οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία του. Λόγω του συμβάντος, δημιουργήθηκε μποτιλιάρισμα στο σημείο, καθώς ήταν ανοιχτή μόνο η μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της νταλίκας.
Όπως μετέδωσε το Mega, ο οδηγός της νταλίκας ισχυρίστηκε πως το όχημα πιθανώς να γλίστρησε στον δρόμο, καθώς νωρίτερα είχε σημειωθεί βροχόπτωση.
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