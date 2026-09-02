Γεωργιάδης: Δεν υπηρέτησα ποτέ την woke ατζέντα, και ο Τραμπ που είναι κατά της έχει υπουργό άνδρα παντρεμένο με άνδρα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε, το πρωί της Τετάρτης, νέα απάντηση για το θέμα που δημιουργήθηκε από τις επιλογές προσδιορισμού φύλου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ για την αποστολή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους στους ασθενείς, η οποία έχει ήδη διορθωθεί, με αφορμή το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.

Όπως ξεκαθαρίζει ο υπουργός Υγείας «κανένα μάθημα δεν μου έκανε κανένας, δεν υπηρέτησα ποτέ και δεν υπηρετώ την woke ατζέντα, ο δε γάμος των ομοφυλόφιλων δεν είναι μέρος της όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές».

Στην ανάρτησή του σημειώνει, επίσης, ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πχ ο σημερινός παγκόσμιος ηγέτης κατά της woke ατζέντας, έχει Υπουργό των Οικονομικών του άνδρα παντρεμένο με άνδρα που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Η woke ατζέντα είναι πολλά πράγματα, αλλά ο γάμος δεν είναι μέσα σε αυτά».

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθυμίζει ακόμα ότι «επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά οι ίδιες επιλογές φύλου, όπως αυτές που παρουσιάσατε χθες, ήταν στις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ χωρίς κανείς τότε να ενδιαφερθεί να τις αλλάξει. Υπηρετούσε ο Αντώνης Σαμαρας τότε την woke ατζέντα; Οχι αλλά στην Δύση είχαν επικρατήσει σε πολλά σημεία τέτοιες απόψεις, που είχαν οδηγήσει σε τέτοια πανευρωπαϊκά πρότυπα. Ούτε εγώ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποκαλύψατε χθες, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς δεν υπηρετούμε αυτή την ατζέντα. Ένα λάθος ήταν τότε, λάθος και τώρα, αλλά τώρα λόγω του θορύβου διορθώθηκε».

«Επί της ουσίας η Κυβέρνηση μας ποτέ δεν αναγνώρισε κάτι άλλο πλην των δύο φύλων. Και ναι τα πολλαπλά φύλα είναι woke ατζέντα αλλά εμείς δεν υπηρετήσαμε, ούτε υπηρετούμε την ατζέντα αυτή και σίγουρα όχι εγώ» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ του κ. Γιάννη Φιλιππάκη και του ομίλου @DimokratiaGr πολεμά σκληρά την Κυβέρνηση και τον @kmitsotakis προσωπικά. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό μέσα σε μια Δημοκρατία. Άλλωστε και στο παρελθόν το ίδιο σκληρά ή και σκληρότερα, ο ίδιος όμιλος πολεμούσε τον… pic.twitter.com/OyhdIC6SLJ — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 2, 2026

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Η εφημερίδα ΕΣΤΙΑ του κ. Γιάννη Φιλιππάκη και του ομίλου @DimokratiaGr πολεμά σκληρά την Κυβέρνηση και τον @kmitsotakis προσωπικά. Αυτό είναι απολύτως θεμιτό μέσα σε μια Δημοκρατία. Άλλωστε και στο παρελθόν το ίδιο σκληρά ή και σκληρότερα, ο ίδιος όμιλος πολεμούσε τον

@samaras_antonis θυμίζω ότι η «Δημοκρατία» ήταν ένα από τα βασικά έντυπα που υποστήριξε την σκευωρία Novartis, κατηγορώντας ως κλέφτη, όχι μόνον εμένα αλλά και τον Αντώνη Σαμαρά.

Τώρα για να πλήξει τον Μητσοτάκη προσπαθεί να πει ότι στηρίζει Σαμαρά (φυσικά κανείς δεν τους πιστεύει διότι όλοι θυμόμαστε όσα έλεγαν και έγραφαν για τον κ. Σαμαρά όταν ήταν Πρωθυπουργός…)

Στο σημερινό της πρωτοσέλιδο η εφημερίδα όμως ισχυρίζεται ότι ο «Σαμαράς μου έκανε μάθημα για την woke ατζέντα κλπ μέσω του θέματος που προέκυψε με το «άλλο φύλο» στις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ»….

Φυσικά κανένα μάθημα δεν μου έκανε κανένας, δεν υπηρέτησα ποτέ και δεν υπηρετώ την woke ατζέντα, ο δε γάμος των ομοφυλόφιλων δεν είναι μέρος της όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές. Ο Πρόεδρος Τραμπ πχ ο σημερινός παγκόσμιος ηγέτης κατά της woke ατζέντας, έχει Υπουργό των Οικονομικών του άνδρα παντρεμένο με άνδρα που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Η woke ατζέντα είναι πολλά πράγματα, αλλά ο γάμος δεν είναι μέσα σε αυτά. Η συζήτηση όμως αυτή έχει γίνει στο παρελθόν και ο καθένας μας έχει βγάλει τα συμπεράσματα του.

Πάμε τώρα κύριε Κοττάκη στο επίμαχο. Επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά οι ίδιες επιλογές φύλου, όπως αυτές που παρουσιάσατε χθες, ήταν στις οδηγίες του ΕΟΠΥΥ χωρίς κανείς τότε να ενδιαφερθεί να τις αλλάξει. Υπηρετούσε ο Αντώνης Σαμαρας τότε την woke ατζέντα; Οχι αλλά στην Δύση είχαν επικρατήσει σε πολλά σημεία τέτοιες απόψεις, που είχαν οδηγήσει σε τέτοια πανευρωπαϊκά πρότυπα. Ούτε εγώ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα που αποκαλύψατε χθες, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς δεν υπηρετούμε αυτή την ατζέντα. Ένα λάθος ήταν τότε, λάθος και τώρα, αλλά τώρα λόγω του θορύβου διορθώθηκε.

Επί της ουσίας η Κυβέρνηση μας ποτέ δεν αναγνώρισε κάτι άλλο πλην των δύο φύλων. Και ναι τα πολλαπλά φύλα είναι woke ατζέντα αλλά εμείς δεν υπηρετήσαμε, ούτε υπηρετούμε την ατζέντα αυτή και σίγουρα όχι εγώ.

Άρα κύριε Κοττάκη χαίρομαι που τώρα στηρίζοντας Σαμαρά εμμέσως πλην σαφώς αναγνωρίζετε ότι ο πόλεμος που του κάνατε ως Πρωθυπουργός τότε ήταν αισχρός και λάθος, αλλά τα μαθήματα αφήστε τα για τους δασκάλους στα σχολεία.

Καλημέρα σας