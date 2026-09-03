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Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στη Φλώρινα – 112 τα ξημερώματα για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής στη Φλώρινα.

Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι ότι στις 3 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού» αναφερόταν στο μήνυμα.

Τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής θα ενισχύσει από τα ξημερώματα και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο.

Στην περιοχή βρίσκονται από την Τετάρτη 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ηςΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Φλώρινα Φωτιά

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