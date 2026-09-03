Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά στη Φλώρινα – 112 τα ξημερώματα για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην περιοχή της Κρυσταλλοπηγής στη Φλώρινα.
Ενδεικτικό της δύσκολης κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες είναι ότι στις 3 τα ξημερώματα εστάλη μήνυμα από το 112 για εκκένωση της Κρυσταλλοπηγής.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας απομακρυνθείτε προς Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού» αναφερόταν στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) September 3, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κρυσταλλοπηγή της Περιφερειακής Ενότητας #Φλώρινας απομακρυνθείτε προς #Πρέσπες μέσω Παλαιού Οδικού Δικτύου ή Εγνατίας Οδού
‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM…
Τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής θα ενισχύσει από τα ξημερώματα και τουλάχιστον ένα ελικόπτερο.
Στην περιοχή βρίσκονται από την Τετάρτη 20 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου της 8ηςΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Η πυρκαγιά καίει σε δύσβατο σημείο, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.